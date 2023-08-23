籲郭侯柯喝一杯大團結咖啡　傅崐萁：學習劉關張結義抗曹精神

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傅崐萁呼籲郭台銘、侯友宜、柯文哲，三人坐下來喝一杯大團結咖啡，應該是破冰的重要關鍵，更是回應全體要求下架民進黨的強烈民意，殷殷的期盼。他強調，希望大團結咖啡，能夠早日完成整合，以公平公正公開的方式，「共推一組最強候選人，打垮民進黨！不能再讓綠營繼續危害台灣人民！」
傅崐萁說，根據台灣民意基金會日前公布最新民調「國人是否支持民進黨2024繼續完全執政？」有45%支持、46%不支持、沒意見6.7%，多數國人雖然不希望民進黨繼續執政，但民調與三個月前相比，不支持民進黨完全執政的人減少5個百分點，支持的人增加4.5個百分點。
傅崐萁認為，這對於在野陣營來說，是一個警訊；在野陣營的紛擾不斷，選民對在野陣營的失望，極可能就是造成支持民進黨完全執政的主因。他也比喻民進黨如同東漢末年曹操集團，寄生於東漢朝廷、民進黨則寄生於中華民國，而劉備、關羽、張飛三人為上報國家，下安黎庶，於張飛家後院桃花園結義，是謂「桃園三結義」對抗梟雄曹操。
「郭台銘、侯友宜、柯文哲應學習劉、關、張三人結義抗曹精神，為了中華民國及台海安全，齊心對抗民進黨新潮流及賴清德！」傅崐萁強調，三國時期吳蜀夷陵之戰，劉備遭陸遜火攻兵敗，最後病逝於白帝城，蜀漢丞相諸葛亮為復興漢室，不計前嫌與東吳重修與好，齊心對抗曹魏。
最後，傅崐萁說，前人都能放棄仇恨，以大局為重，後世之人應當效法古人，當以大局為重！望侯友宜、柯文哲、郭台銘三位不計前嫌，共組在野大聯盟，贏下執政權，守護台灣、守護國人；希望侯友宜、柯文哲、郭台銘三人展現大智慧，不計個人及各自政黨之利益，以全體國人利益為考量，團結合作、共創三贏。