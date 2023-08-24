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2023台北必比登／HUGH dessert dining甜點解密　每月限這天預約

▲HUGH dessert dining是首家入選台北必比登推介的甜點店。部落客卡琳分享食記，稱每道甜點創作都讓她驚呼連連。圖為「豆腐慕斯、絲瓜冰淇淋、糖漬昆布」。（圖／卡琳。摸魚兒趣授權）
▲HUGH dessert dining是首家入選台北必比登推介的甜點店。部落客卡琳分享食記，稱每道甜點創作都讓她驚呼連連。圖為「豆腐慕斯、絲瓜冰淇淋、糖漬昆布」。（圖／卡琳。摸魚兒趣授權）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣美食圈大事2023必比登推介昨揭曉！台北市今年新入選的甜點店HUGH dessert dining近捷運大橋頭站，是甜點控眼中超神祕低調的必朝聖神店之一，是一套6道甜點呈現的「盤式甜點」，套餐價1500元，飲料另計。據悉，2021年的價格為「5甜品+1杯飲料」1000元，售價策略似乎隨物價調整，也突破必比登過往的「1000元以下」防線。

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美食旅遊部落客「卡琳」上月分享HUGH dessert dining食記，提醒HUGH dessert dining採完全預約制，每月只開放20日線上訂位隔月的席次。她指出，內部用餐空間是純粹的黑色，凹凸的霧面和外界形成「結界感」，更添神秘。

▲HUGH dessert dining甜點「仙草蛋白脆餅、仙草茶果膠、仙草奶霜、糖煮大麥仁」。（圖／卡琳。摸魚兒趣授權）
▲HUGH dessert dining甜點「仙草蛋白脆餅、仙草茶果膠、仙草奶霜、糖煮大麥仁」。（圖／卡琳。摸魚兒趣授權）
卡琳分享，「HUGH dessert dining這些甜點都沒有名字，就只有列出每一道的主要構成素材」，但第一道以「仙草」創作，開場就讓她驚豔不已；吃「豆腐慕斯」絲瓜冰淇淋香氣清爽，芝麻葉和昆布拌在一起超有驚喜感，其他還有花椒、芒果創作的甜點，「品嚐的過程中不斷有『Wow！』的新鮮驚奇感！

▲「一小杯驚喜」是每天變換內容的小點，這天是脆餅搭配新鮮磨成的杏仁醬，搭配香草香氣濃郁的冰淇淋，整體口味厚實且迷人。（圖／卡琳。摸魚兒趣授權）
▲「一小杯驚喜」是每天變換內容的小點，這天是脆餅搭配新鮮磨成的杏仁醬，搭配香草香氣濃郁的冰淇淋，整體口味厚實且迷人。（圖／卡琳。摸魚兒趣授權）
▲主廚即興創作是加點的甜點。（圖／卡琳。摸魚兒趣授權）
▲主廚即興創作是加點的甜點。（圖／卡琳。摸魚兒趣授權）
▲最後壓軸甜點「水蜜桃酥粒、金桔慕斯、檸檬棉花糖」。（圖／卡琳。摸魚兒趣授權）
▲壓軸甜點「水蜜桃酥粒、金桔慕斯、檸檬棉花糖」。（圖／卡琳。摸魚兒趣授權）
■本文經【卡琳。摸魚兒趣】作者授權引用。全文出處：HUGH dessert dining｜台北預約制神秘盤式甜點店，近捷運大橋頭.圓山站


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