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午後大雷雨帶來驚喜！台北市浮現「大彩虹」　101大樓絕美視角曝

▲今（23）日午後對流發展旺盛，大台北地區、山區都有明顯的強降雨，當雨過天晴之時，一道大彩虹現身在台北市上空。（圖／台北101臉書、NOWnews社群中心）
▲今（23）日午後對流發展旺盛，大台北地區、山區都有明顯的強降雨，當雨過天晴之時，一道大彩虹現身在台北市上空。（圖／台北101臉書、NOWnews社群中心）

記者潘毅/綜合報導

今（23）日午後對流發展旺盛，大台北地區、山區都有明顯的強降雨，而當雨過天晴之時，一道大彩虹現身在台北市上空，台北101更分享從高空直擊彩虹的罕見視角，讓眾多網友讚嘆不已。

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大台北地區今（23）日下了一場午後大雷雨，而雨過天晴後也帶來了驚喜，台北上空出現一道超級明顯的大彩虹，臉書粉專「台北101」就發出更罕見的視角，直接從101的高樓層拍下，彩虹彷彿從空中延伸至平地的美感。不少人也紛紛大讚「這道彩虹真得很美」、「下班心情都好起來了」、「連我住基隆也看到了」。

▲從101的高樓層視角，目睹彩虹彷彿從空中延伸至平地的美感。（圖／台北101臉書）
▲從101的高樓層視角，目睹彩虹彷彿從空中延伸至平地的美感。（圖／台北101臉書）
此外，前中央氣象局局長鄭明典也在臉書分享友人捕捉到的特殊畫面，是雷雨還未完全停歇時，彩虹就已經浮現，出現了雷電與虹色同時現身的極罕見美景。

為何午後雷陣雨會更容易發生彩虹？其實過去氣象局就曾解釋，彩虹是陽光經雨滴反射出現的大氣現象，如果仔細看可以看到兩條並列的光帶，顏色較鮮明的就是「虹」，偶爾可以看到第二條光帶則是「霓」，「霓」也被稱為副虹，和「虹」的不同僅在於形成過程中光線在雨滴內產生二次反射。虹與霓的色彩及寬度，與雨滴的大小有關。雨滴越大，虹帶越窄，色彩也會更鮮明。相反來說，雨滴越小，虹帶越寬，色彩就比較黯淡。

▲內湖上班族今天下班時也看到超美的彩虹高掛空中。（圖／NOWnews社群中心）
▲內湖上班族今天下班時也看到超美的彩虹高掛空中。（圖／NOWnews社群中心）
前局長鄭明典也指出，彩虹永遠出現在太陽的對面，中午或傍晚因為太陽角度過大或過小，比較不容易看見，當午後雷陣雨發生的時候就是很好觀測的時機，此時太陽大約都運行到西方，而午後對流發展比較容易出現在近山區的區域，因此當雨勢差不多快下完的時候，民眾被對陽光朝向山區望去，通常就很有機會看見彩虹。
 

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