飛韓國超低價！虎航1499元起今10:00開賣 易斯達飛金浦1200元起
韓國一向是受年輕人喜愛的旅行國家，在這酷暑檔期尾巴，低成本航空推出新一波促銷機票。台灣虎航針對韓國航線推出「預約秋日韓國慢旅」限時優惠，自今(24)日起的10:00開放搶票，僅至明(25)日的23:59，可預約到明年3月底的機票，最低票價為飛大邱，僅單程未稅價1499元起。另外韓國易斯達航空也推出特惠促銷，現可預訂旅行日期為9月2日~10月28日之機票，台北松山飛首爾金浦單程未稅價1200元起。
記者葉盛耀/綜合報導
此次台灣虎航針對韓國航線推出促銷機票，比照之前其他活動，僅限定兩天，自今(24)日起的10:00開放搶票至明(25)日的23:59。台北飛仁川，單程未稅1699起；台北飛大邱，單程未稅1499起；台北飛釜山，單程未稅1699起；台北飛濟州，單程未稅1999起；高雄飛金浦，單程未稅1999起，以上為未稅價。可預訂旅遊日期為2023年8月24日~2024年3月30日。
另外，韓國易斯達航空（Eastar Jet）也推出特惠促銷，台北松山飛首爾金浦，未稅價單程1200元起，可預訂旅遊日期2023年9月2日~2023年10月28日之機票，以上為未稅票價，韓國易斯達航空每周航班時間週二、四、六飛。