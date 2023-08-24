中國生育率低迷！當局七夕寄「催生簡訊」鼓勵傳承血脈
中國近年來生育率持續下降，不僅多家人口研究機構稱印度即將超越中國，北京當局持續放寬生育政策的行為也明顯成效不彰，根據數據顯示去年中國的總和生育率已經降至1.09。為了鼓勵民眾生育，今年七夕有不少西安市民竟收到「國家級催生簡訊」鼓勵他們延續「中華血脈」。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中媒《財新網》等媒體報導，今年的七夕情人節（22日），有多位陝西西安市民在社交媒體平台上分享收到來自西安市衛生健康委員會、計劃生育協會共同發布的「催生簡訊」。
簡訊上寫著，「七夕佳節來臨之際，願您愛情甜蜜、適齡婚育、優生優育，共創生育友好，賡續中華血脈，共擔復興重任！」，西安市計劃生育協會也向詢問的媒體表示，「催生簡訊」的發佈目的確實就是為了倡導中國目前鼓勵生育的人口政策。
《華爾街日報》也曾報導，中國生育率下跌問題令人口統計學家、前聯合國人口司前司長查米（Joseph Chamie）表示，「隨著生育率接近1.0的水準，對中國政府來說，這已日益成為一個嚴重問題。」
專家表示，中國民眾對未來的信心下降，其中一個跡象是中國年輕人越來越不願意結婚成家。根據中國民政部的數據，去年中國結婚登記數量為683萬對，年減10.5%。民政部將於本月公布2023年上半年的結婚登記數據，然而有些學者認為可能延後甚至暫停發布。