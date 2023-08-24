斥館長知識量不足　吳子嘉酸：跟肌肉腦很難對話「只好以法制暴」

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主持人劉寶傑詢問，美麗島民調樣本1000多份，但館長有2.6萬份樣本，1000份的樣本會準嗎？
吳子嘉回應，在館長認知裡，以為有流量就能決定天下事、評價人物，但這知識含量、知識水平，與他和在座來賓差太遠，「我不認為館長有足夠的專業知識，來研究或分析美麗島的民調是假民調或真民調」。
劉寶傑直言，館長幹麻要知識、要分析？只要有麥克風就可以。吳子嘉酸說，若只有麥克風，那換言之這就是言語暴力，對付暴力人物，只好「以法制暴」，「跟這種肌肉做的腦來做交流、對話，雙方很難找到相對的頻道」。
吳子嘉認為，言論自由要有水準，他的公信力社會有公評，館長有2、3萬流量，並不等於館長能夠決定其公信力，「當知識含量不足時，就會隨便去定義別人的事情，這是水準落差、差非常大」。
劉寶傑又問，民調只做1000多份，真的會準嗎？吳子嘉解釋，《美麗島電子報》民調標準值每一次最低份數是1070份，比所有科學規定再高一點點，因為害怕會有錯誤。
他進一步提到，除1070份以外，還有各種不同的年齡層及不同樣本規範，一定要達到規範，才能完成一套成功民調，這一套標準原則不只台灣適用，美國也適用，「這跟館長個人感覺無關，館長知識不足」。
吳子嘉直言，大部分人跟館長一樣，都不具備統計學相關的專業，但是館長直接說狗民調，「那我變成狗情況下，那他變成什麼東西呢？所以我請他去法院證明看看，他叫我是狗民調，是什麼結果」。