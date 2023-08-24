曝台肥涉內線交易人事大地震 王鴻薇籲檢調「勿枉勿縱」
台肥D7土地案涉內線交易風波，國民黨立委王鴻薇今（24）日召開記者會，揭露當時的董事長黃耀興，在她5月25日第一次爆料後，一個半月內變成總經理到請辭，台肥內部更是人事大地震，他提醒檢調務必「勿枉勿縱。」
記者翁子竣／台北報導
王鴻薇指出，新竹D7土地交易案，台肥土地交易案在今年4月19日開價格標同時當場宣布決標，卻直到5月5日才發布重大訊息，當時台肥設定了非常高的資格要求，要求投標廠商擁有實收資本額30億元，且資格標中還限制不得共同投標，然而達麗公司得標後，卻4天內將30%土地所有權轉移給當時資本額只有20萬的盛景開發投資，「這就是公然在綁標。」
王鴻薇揭露，在她於5月25日開記者會被公諸於世之後，董事長黃耀興於5月30日退位變成總經理，7月11日就直接請辭，且這段時間台肥人事異常大幅度調動，6月28日獨立董事蘇昱彰莫名其妙當日當選當日請辭，7月18日發言人彭聖隆也調職。
王鴻薇質疑，這些人為何調職？請辭？農業部不該坐視不管，檢調單位也應該盡快調查清楚。他也提到，目前所有檢舉資料兩週前也都提供給檢調，請司法單位千萬不要掉以輕心，台肥售地弊案，不要因為選舉將屆，讓可能涉案者得以逃之夭夭。