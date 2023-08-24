國防預算逾6千億創新高！吳斯懷喊還不夠　呼籲兩岸對話不要戰爭

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對此，吳斯懷今天受訪時認為「還不夠」，他指出，國防預算分為三大部分，人員維持、作業維持、軍事投資費，因為今年到明年開始，役期變為一年，後備役增加，代表人員維持費用會增加很多，軍購方面新投資案，許多武器裝備這兩年會陸續進來，這些錢佔比就被壓縮，最可憐的是作業維持費用，前陣子也有媒體關注，新武器進台佔比很大，作業維持經費遠遠不足，三軍所用的油料費已經擴增到100億元。
吳斯懷說，軍事投資如果要增加，人員作業維持增加，勢必會壓縮到社福、教育其他預算，因為國家整體歲收就是這麼大，除非又用特別預算，用特別預算其實不是合乎財政紀律正常的方式，他認為，要給更好的武器裝備、人員擴充，目前增加的國防預算還是不夠，但是勢必會壓縮其他預算，政府要有所決策，給國軍更多預算是必要的。
吳斯懷也從另一層次建議，「一定要選擇戰爭嗎？不能選擇兩岸對話？」讓對抗降低，讓戰備需求減低一些。
民進黨立委鍾佳濱則認為，目前對民主陣營面對國際局勢，無不加強自己國家的戰力，和自我防備能力的整備，很多國家都把國防預算設為GDP3%基本標準，以台灣來說，已經到達為2.5%GDP，表示台灣在這方面，也要顯示出強化國防的決心，這也是個民主陣營在觀察台灣本身，有沒有保衛自己的決心。
鍾佳濱也說，儘管國防預算大幅成長，但是社會福利支出也遠超過國防預算，高達將近8000億，佔明年政務總預算最大支出，顯見除了強化戰備，對於國內相對弱勢群體的照顧，政府也是不遺餘力。