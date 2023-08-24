恐釀生態浩劫！中國商人向越南農民買「地龍」　引發抓捕蚯蚓潮

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《越南快訊（VnExpress）》報導，越南北部許多省分，包括和平省（Tỉnh Hoà Bình）、山羅省（Tỉnh Sơn La）、宣光省（Tỉnh Tuyen Quang）、北江省（Tỉnh Bac Giang）多名農夫表示，今年開始、數月以來去田地電擊蚯蚓的人數明顯增加。
生物學家、河內國立教育大學教授、越南生物科學協會主席阮蘭雄（Nguyen Lan Hung）說明蚯蚓在傳統醫學中的實用性，他指出早在越南獨立戰爭期間，越南士兵便常以吃蚯蚓來治療瘧疾。而現在，蚯蚓被用來製造心血管或神經藥物。
不過多名越南專家都警告，蚯蚓觸電會破壞土壤質量、作物和整個生態系統。越南農業專家、南芹苴大學校長武同軒（Vo Tong Xuan）強調，若沒有蚯蚓，土壤變得非常結實，使得植物根部難以吸收水分，農作物產量會隨著時間而惡化，保水性更差也會加劇這種情況。此外，他強調，捕抓工具的電流還會破壞樹木生長所必需的微生物。
另外，河內發展研究所創辦人阮光阿（Nguyen Quang A）也表示，蚯蚓的情況必定會助長反華言論，因為過去幾十年裡，中國人對水牛蹄、水蛭、腰果葉和嫩檳榔的需求，都在越南造成了環境破壞，現在又加上蚯蚓，讓越南民間對中國的觀感更差。