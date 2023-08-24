《孤注一擲》賣破88億！描寫詐騙集團　宛如緬甸「KK園區」紀錄片

恐釀生態浩劫！中國商人向越南農民買「地龍」　引發抓捕蚯蚓潮

▲風乾後的蚯蚓在中國稱「地龍」，因為可做成中藥，引發越南農民抓捕，並賣給中國商人圖利。（圖／翻攝自微博）
▲風乾後的蚯蚓在中國稱「地龍」，因為可做成中藥，引發越南農民抓捕，並賣給中國商人圖利。（圖／翻攝自微博）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南農民近期興起抓捕蚯蚓潮，風乾後的蚯蚓在中國稱「地龍」，因為可做成中藥，引發越南農民抓捕，並賣給中國商人圖利。這些「職業蚯蚓捕捉師」會用2根連著電池的電針插進土裡，此時蚯蚓為了躲避電擊就會鑽出地面並被大量取得，接著他們便會將其做成「蚯蚓乾」賣給貿易商，讓貿易商賣給中國人，從中賺取利潤。

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美國之音（VOA）22日引述越南媒體《越南快訊（VnExpress）》報導，中國大量使用蚯蚓（中國稱風乾後的蚯蚓為「地龍」）一直困擾著越南北部省分，因為偷捕者在中國商人提供賞金的驅使下，擅自闖入私人田地或果園捕捉這種無脊椎動物。大多數偷捕者，都是渴望從中國的需求中獲利的越南人。

根據《越南快訊（VnExpress）》報導，越南北部許多省分，包括和平省（Tỉnh Hoà Bình）、山羅省（Tỉnh Sơn La）、宣光省（Tỉnh Tuyen Quang）、北江省（Tỉnh Bac Giang）多名農夫表示，今年開始、數月以來去田地電擊蚯蚓的人數明顯增加。

生物學家、河內國立教育大學教授、越南生物科學協會主席阮蘭雄（Nguyen Lan Hung）說明蚯蚓在傳統醫學中的實用性，他指出早在越南獨立戰爭期間，越南士兵便常以吃蚯蚓來治療瘧疾。而現在，蚯蚓被用來製造心血管或神經藥物。

不過多名越南專家都警告，蚯蚓觸電會破壞土壤質量、作物和整個生態系統。越南農業專家、南芹苴大學校長武同軒（Vo Tong Xuan）強調，若沒有蚯蚓，土壤變得非常結實，使得植物根部難以吸收水分，農作物產量會隨著時間而惡化，保水性更差也會加劇這種情況。此外，他強調，捕抓工具的電流還會破壞樹木生長所必需的微生物。

另外，河內發展研究所創辦人阮光阿（Nguyen Quang A）也表示，蚯蚓的情況必定會助長反華言論，因為過去幾十年裡，中國人對水牛蹄、水蛭、腰果葉和嫩檳榔的需求，都在越南造成了環境破壞，現在又加上蚯蚓，讓越南民間對中國的觀感更差。

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