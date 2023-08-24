數發部成立周年！李彥秀批拿「百億預算」　詐騙、資安一事無成

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李彥秀認為，說資安即國安，但迄今公務機關個資外洩查不出問題，近三成外館資安不合格，不談遠在天邊的彩虹，最讓民眾詬病的詐騙橫行、資安保護、媒體議價法草案一事無成。
李彥秀也提到，數發部承諾「已攜手金管會與數位平台溝通，在臉書投放金融廣告，須出具證明是合法立案的金融機構。」結果詐騙廣告越來越多，從台積電董事長夫人張淑芬、主播胡睿涵、股市名人「阿土伯」，到鴻海集團創辦人郭台銘無一倖免。
李彥秀再指，三個月前民眾在誠品購買《阿共打來怎麼辦》一書，接到聲稱來自書局回訪，電話中頻頻強調「中國武統是必然」，行政院副院長鄭文燦得知後要求徹查，數發部立馬會同警方到誠品大動作檢查，遭譏為「個資洩露、網路詐騙無動於衷，點麵線部長一聽阿共要打過來，就醒來了」。
李彥秀認為，一年來，除了「明星部長」外，數發部始終找不到「政策方向」、「發展框架」與「數位疆土」，更別說推動台灣發展次世代AI人工智慧、運算能力以及協助企業數位轉型，數發部淪為「雷聲大雨點小」的無頭蒼蠅。
「不是毫無作為，是根本沒有作為」吳斯懷則表示，現今有這麼多網路詐騙、數位問題，都是數發部職責，不過卻什麼都沒做，好像只有賣蚵仔麵線的成績，他認為，應該要先做庶民最需要迫切的事情，不要去搞那些形而上的東西。