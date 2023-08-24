MLB／法官Judge首度3響砲！洋基9:1大勝國民避免110年以來10連敗
美國職業棒球大聯盟（MLB)紐約洋基（New York Yankees）今（24）日在主場對戰華盛頓國民（Washington Nationals）靠著「法官」Aaron Judge開轟，包含一發滿貫全壘打，生涯第一次三響砲，幫助洋基打下6分打點，加上Luis Severino6局好投，最終洋基以9:1大勝國民，終止9連敗。洋基避免自1913年以來，球隊首度的10連敗。
記者吳政紘/綜合報導
Aaron Judge在球隊救急存亡之際開轟，連續2打席開轟，分別在首局、2局滿貫砲，加上7局也開轟，單場灌進6打點，其中DJ LeMahieu開轟後，Aaron Judge「背靠背」開轟，也讓洋基隊奠定勝基。
Aaron Judge開轟，讓洋基避免110年以來的10連敗，尤其是2局2人出局滿壘的滿貫彈，這也是他生涯第一次單場三響砲，洋基中止1982年以來，首度的9連敗。
單場3轟，也是洋基隊史自2022年4月26日的Anthony Rizzo以來，史上第25人，Aaron Judge本季因傷影響2度脫離戰線，還是有27轟，表現依舊亮麗。