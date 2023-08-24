瑞典國會率團訪台 將拜會陳建仁、經濟部討論台瑞雙邊經貿關係
外交部今（24）日表示，「瑞典國會工業暨貿易委員會」主席安圖比（Tobias Andersson）於23日至26日率領該委員會江安霞（Ann-Charlotte Hammar Johnsson）議員、何黛莫（Monica Haider）議員、馮瑪麗（Marianne Fundahn）議員、潘艾克（Eric Palmqvist）議員、施蘭安（Anna af Sillén）議員及安德莉（Lili André）議員等共7位跨黨派議員在赴韓國訪問前順訪台灣。這是今年第3個來台的瑞典國會正式訪問團，在台期間將拜會行政院長陳建仁、也將拜會經濟部、外貿協會等。
記者邱新博／台北報導
外交部表示，瑞典國會工業暨貿易委員會訪團為今年第3個來台的碎點國會訪問團，展現瑞典國會對台灣的強力支持，外交部表達誠摯歡迎之意。
外交部說，訪團在台期間將拜會行政院長陳建仁，並接受外交部政務次長李淳款宴。訪團也將拜會經濟部國際貿易局、外貿協會，以及參訪工業技術研究院、台北國際自動化大展及我國文經建設等，並就台瑞雙邊經貿關係、產業發展及創新技術等議題，與我國政府官員及專家交換意見。
外交部指出，台灣與瑞典經貿關係緊密，瑞典是台灣在北歐的第1大貿易夥伴及第2大外資來源國。瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今年5月在「斯德哥爾摩中國論壇」（Stockholm China Forum）致詞時，重申對台海緊張局勢升高的關切，同時表達進一步強化與台灣關係的強烈意願。
外交部表示，這次工業暨貿易委員會訪問團來台，充分展現瑞典國會對我國全球經貿地位的高度重視與肯定。外交部將持續與瑞典等理念相近夥伴攜手合作，持續深化雙方實質關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，並增進全球民主社群的韌性與福祉。