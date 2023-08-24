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瑞典國會率團訪台　將拜會陳建仁、經濟部討論台瑞雙邊經貿關係

▲瑞典國會工業暨貿易委員會訪團抵台，外交部歐洲司副司長劉拓及瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表歐瑞思（Anders Wollter）接機。（圖／外交部提供）
▲瑞典國會工業暨貿易委員會訪團抵台，外交部歐洲司副司長劉拓及瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表歐瑞思（Anders Wollter）接機。（圖／外交部提供）

記者邱新博／台北報導

外交部今（24）日表示，「瑞典國會工業暨貿易委員會」主席安圖比（Tobias Andersson）於23日至26日率領該委員會江安霞（Ann-Charlotte Hammar Johnsson）議員、何黛莫（Monica Haider）議員、馮瑪麗（Marianne Fundahn）議員、潘艾克（Eric Palmqvist）議員、施蘭安（Anna af Sillén）議員及安德莉（Lili André）議員等共7位跨黨派議員在赴韓國訪問前順訪台灣。這是今年第3個來台的瑞典國會正式訪問團，在台期間將拜會行政院長陳建仁、也將拜會經濟部、外貿協會等。

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外交部表示，瑞典國會工業暨貿易委員會訪團為今年第3個來台的碎點國會訪問團，展現瑞典國會對台灣的強力支持，外交部表達誠摯歡迎之意。

外交部說，訪團在台期間將拜會行政院長陳建仁，並接受外交部政務次長李淳款宴。訪團也將拜會經濟部國際貿易局、外貿協會，以及參訪工業技術研究院、台北國際自動化大展及我國文經建設等，並就台瑞雙邊經貿關係、產業發展及創新技術等議題，與我國政府官員及專家交換意見。

外交部指出，台灣與瑞典經貿關係緊密，瑞典是台灣在北歐的第1大貿易夥伴及第2大外資來源國。瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今年5月在「斯德哥爾摩中國論壇」（Stockholm China Forum）致詞時，重申對台海緊張局勢升高的關切，同時表達進一步強化與台灣關係的強烈意願。

外交部表示，這次工業暨貿易委員會訪問團來台，充分展現瑞典國會對我國全球經貿地位的高度重視與肯定。外交部將持續與瑞典等理念相近夥伴攜手合作，持續深化雙方實質關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，並增進全球民主社群的韌性與福祉。

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