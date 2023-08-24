糗！ 致敬823砲戰年份寫成1947 柯文哲：臉書錯誤我負責
昨日是823砲戰65週年紀念日，國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘前往金門參加紀念活動。台灣民眾黨總統參選人柯文哲則是前往台北大直忠烈祠獻花致敬，他表示前往忠烈祠，不去金門是「不想和大家攪和在一起」。不過，柯文哲追思完畢在臉書發文，卻把823戰役發生時間寫成1947年，引發爭議。柯文哲今（24）日表示，臉書年份寫錯他要負責任，沒檢查到他要負責任。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲昨日中午12點32分發文緬懷先烈，表示八二三不只是捍衛台澎金馬的指標戰役，更象徵著眾志成城、為自由奮戰拚搏到最後的時代精神，「感謝當年戰士們的熱血為我們打下自由的屏障、感謝前人胼手胝足充實自由美好的民主家園。在眾多陣亡將士前，我們再次看見和平的代價。」
不過，有網友發現，柯文哲臉書內文的戰役年份一開始打成「1947年」，直到中午12點55分，才重新編輯貼文，將年份改回正確的「1958年」。網友也抨擊柯文哲紀念823砲戰連時間都搞錯。
柯文哲今日上午出席「全民參與2.0 四葉草運動」啟動記者會，媒體詢問823砲戰年份誤植一事，柯文哲表示，「1947這個我自己要負責任，出去的FB他最後都會看」，雖然是小編寫的，但是最後他沒有檢查到，這個他要負責任。
柯文哲提到，是民國47年，他非常清楚因為他是民國48年次，它是在前一年他非常清楚。