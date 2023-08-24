Yaris Cross入手價72.5萬元 配備規格全公開！劍指Nissan Kicks
國民小車、神鴨Yaris今年6月底停產，想買全新神鴨車的「鴨迷」除了196萬元的RG Yaris選擇外，九月中下旬迎來跨界阪神鴨Yaris Cross，和泰官方表定在9月28日發表，但市場反應熱烈被問怕，直接在官網公開Yaris Cross配備細節，全車系採9吋多媒體新螢幕，結合TSS安全防護與6具安全氣囊，預售價72.5萬元起。
記者徐銘穗/綜合報導
Toyota Yaris Cross在台灣提供享樂版、酷動版、潮玩版3款車型，預售價分別為72.5萬、76.5萬、83.5萬，官網洩有雪貂白、極光銀、雲和灰、檀木黑、炫魅紅、奔放藍等6車色選擇。據悉，Yaris Cross最直接的對手，正是Nissan Kicks，預售情形值得關注。
車身尺碼上，長寬高分別為4310mm、1770mm及1655mm，軸距為2620mm，呈現「放大版」小鴨姿態。主打最小迴轉半徑5.2m，體積雖稍微長大些，但靈活依舊。動力上，Yaris Cross採1.5升直列四汽缸引擎，搭配CVT變速箱，最大馬力106匹、最大扭力為14.1公斤米。
配備上，全車系採17吋鋁圈（中高階採雙色切削造型）、6具安全氣囊、9吋Drive+ Link多媒體螢幕，並具有TSS主動安全防護，入門、中階為4.2吋MID儀錶，高階升級為7吋數位，而中高階則配有電動摺疊後視鏡、後座出風口等。
頂規潮玩版配備、安全更豐富，獨有BSM盲點、RCTA後方來車警示，且外觀配有車頂行李架、前霧燈，車內實用舒適配備升級電動尾門、智慧恆溫空調。官網公告，9月15日北中南7經銷商開放Yaris Cross賞車，花蓮車友則是9月21日賞車。