政院通過113年度總預算案　規模史上最高、國防預算達6068億

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主計處指出， 總預算歲入歲出差短1726億元，另債務還本1150億元，合共尚須融資調度財源為2876億元，以舉借債務1721億元及移用以前年度歲計賸餘1155億元支應。總預算債務舉借1721億元(占總預算歲出6%)，連同特別預算1998億元，合共3179億元，占整體歲出總額11.8%（上限15%）。預估明年底累計債務未償餘額6兆8286億元。
關於歲入來源部分，稅課收入編列2兆2990億元，占84.9%；營業盈餘及事業收入編列2866億元，占10.6%；財產收入編列313億元，占1.1%；規費、罰賠款及其他收入編列923億元，占3.4%。歲出政事別情形，各項政事支出中以社會福利支出編列7917億元，占 27.5%，居首位；教育科學文化支出 編列5612億元，占19.5%，居第2位；經濟發展支出編列4342億元，占15.1%，居第3位；國防支出編列4312億元，占15%，居第4位。
主計處指出，關於113年度中央政府總預算案附屬單位預算編列情形，首先為營業總收入3兆3138億元，營業總支出3兆2892億元，收支互抵後，稅後淨利246億元，與112年度預算淨損812億元比較，轉虧為盈，主要因台電預估國際燃料價格下跌，減少燃料成本，虧損減少897億元所致。
非營業特種基金部分，業務總收入（含基金來源）3兆4936億元，業務總支出（含基金用途）3兆4742億元，收支互抵後，賸餘194億元，較112年度預算數402億元，減少208億元，約減51.8%，主要營建建設基金短絀增加148億元及衛生福利特別收入基金短絀增加59億元所致。
關於重要施政項目預算編列情形，公共建設計畫113年度總預算編列1928億元，較112年度增加298億元，約增18.3%，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算844億元，合共2772億元，較112年度相同基 礎增加310億元，約增12.6%。如連同營業與非營業特種基金3114億元，整體規模達5886億元，較 112年度相同基礎增加16億元，約增0.3%。
科技發展計畫方面，113年度總預算編列1328億元，較112年度增加212億元，約增19%，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算211億元，合共1539億元，較112年度相同基礎增加212億元，約增16%。如連同國防科技經費110億元、營業與非營業特種基金303億元，整體規模達1952億元，較112年度相同基礎增加252億元，約增14.8%。
淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫部分，113年度總預算編列580億元，較112年度增加155億元，約增37%，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算62億元，合共642億元，較112年度相同基礎增加170億元，約增36.1%。如連同營業及非營業特種基金322億元，整體規模達964億元，較112年度相同基礎增加302億元，約增45.7%。
國防經費部分，國防部主管113年度歲出編列4406億元，較112年度增加314億元，約增7.7%，加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算943億元，合共5349億元，較112年度相同基礎增加174億元，約增3.3%。如連同非營業特種基金719億元，整體規模達6068億元，較112年度相同基礎增加265億元，約增4.6%。
教育經費方面，113年度總預算編列3926億元，較112年度增加509億元，約增14.9%，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算50億元，合共3976億元，較112年度相同基礎增加508億元，約增14.7%。
文化經費部分，編列393億元較112年度增加82億元，約增26.5%，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別 預算45億元，合共438億元，較112年度相同基礎增加86億元，約增24.4%。如連同非營業特種基金92億元，整體規模達530億元，較112年度相同基礎增加85億元，約增19%。
針對國內少子女化對策計畫，總預算編列1081億元， 較112年度增加142億元，約增15.1%，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算4億元，合共1085億元，較112年度相同基礎增加142億元，約增15.1%。如連同非營業特種基金116億元，整體規模達1201億元，較112年度相同基礎增加128億元，約增12%。
長照服務經費，總預算編列數27億元，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算11億元及非營業特種基金838億元，合共876億元，較112年度相同基礎增加229億元，約增35.3%。
打擊詐欺犯罪經費，年度總預算編列數13億元，較 112年度增加9億元，約增225.3%。
最後對中央補助地方情形，總預算編列4976億元，包括一般性補助款2303億元及各部會計畫型補助2673億元，較112年度增加495億元，約增11.1%，加計中央統籌分配稅款增加數416億元，113年度中央對地方整體財源挹注共增加911億元，約增11.2%。