名家論壇》錢震宇／民進黨的閃辭SOP

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雲豹能源是創新板上市股票，既然是上市公司，就必須向股東負責。賴勁麟擔任19家公司董事長，公司地址全都登記在內湖區基湖路同一棟大樓內，其中16家甚至登記在同一個地址，這中間有沒有共用職員或重複薪資的問題，有沒有空殼公司或一人公司，有沒有圍標、綁標情形？這中間太多鬼了！股東們你們不擔心嗎？
民進黨每次發生弊端，從不對外解釋說明、自請調查，通通都是用閃辭方式迴避，只要拖過去就沒事，反正監察院、立法院、行政院、證交所、金管會通通都是民進黨的人，外界無從監督，也拿民進黨沒辦法。
想想民進黨的閃辭SOP案例真不少，都是發生事情後不出面，沒多久閃辭，然後搞失蹤、避而不談，當作事情沒發生過，一皮天下無難事，隨便舉幾個例子。
被指是黑道的英系大老黃承國，涉及吸毒趙介佑的「黑道入黨」事件，事發後黃承國從不出面，結果悄悄地閃辭總統府國策顧問。閃辭後，黃承國一樣擔任中常委，在綠營內呼風喚雨，黑道問題依舊存在。
民進黨爆發嚴重Me Too事件，民進黨副秘書長許嘉恬被控吃案，還問女性當事人為何不跳車，去華山大草原叫一叫就好。事發後，許嘉恬沒有出面，之後閃辭走人，完全沒有解釋、道歉、向被害人悔過，被傷害的人傷痛依舊。
勞動部政務次長李俊俋的機要秘書，也是民進黨前青年部主任蔡沐霖，爆發包庇幕僚性騷擾，還言語霸凌，辱罵遭到性騷擾的女性。一樣遇到事情隔天閃辭，沒有說明，拍拍屁股一走了之，至今消失。
小英之友會大老、總統府資政顏志發，在餐敘和電梯內性騷擾女性志工，被揭露後，一度提起刑事訴訟，但旋即閃辭總統府資政，並且撤告。沒有道歉、沒有悔意，顏志發仍舊活躍於綠營，還堅持自己沒做錯，當作沒發生過一樣。
民進黨前新竹市議員，神腦國際董事長鄭宏輝，2年前性騷擾一名商界女性，在車上強吻受害者，鄭宏輝一開始駁斥，結果後來一樣閃辭董事長及行政院政務顧問，到現在事情不了了之，沒人追究。被性騷者得不到公平正義，鄭宏輝依舊逍遙在外。
總統府發言人Kolas被媒體踢爆當小三，與已婚隨扈發生不倫戀，事後遭元配蒐證提告。事發後，一樣的逃避模式Kolas閃辭，消失不見，就當此事沒發生過。但問題解決了嗎？有人追究Kolas的責任嗎？民進黨視而不見？
隨便舉例就這麼多了，要細究更不得了。民進黨的壞是人人皆知，民進黨的詐更是無人能及。從慣用的閃辭SOP來看，只要是閃辭就代表真的有問題、有弊端、有貪腐、有貓膩。這些閃辭的人都說沒有遺憾，因為他們知道民進黨會有更好的位子給他們，因為民進黨整個就是一個共犯結構。
「我們不能就這樣算了」，面對民進黨這個貪婪的噬血怪物，當初是人民選出來的，現在也只能靠人民把他換掉了。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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