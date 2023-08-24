阿根廷治安亮紅燈　多省群眾搶劫商家

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阿根廷國家安全部長阿尼巴爾．費南德茲（Aníbal Fernández）認為，這些事件非自發性，透過調查，發現嫌犯事先透過社群whatsapp聯繫，試圖製造社會衝突與不安。阿根廷警方與司法單位發現許多嫌犯有犯罪前科，並非一般民眾打劫。
同時發現網路上流傳著假訊息，很多人透過社群媒體傳遞假新聞，造成民眾及商家惶恐。阿根廷總統府發言人賽魯蒂（Gabriela Cerruti）說，有激進團體透過社群散布謠言和煽動群眾，非常反民主，想要破壞社會安定。
自由前進黨總統候選人米雷伊（Javier Milei）質疑政府發言，並認為20年後再次看到2001年的搶劫景象是可悲的。米雷伊於社群媒體X（前身為Twitter，推特）寫到「貧窮和搶劫是同一枚硬幣的兩面」。
國家報（La Nacion）報導，阿根廷政府分析搶劫背後的因素，發生的地方不是靠近貧窮社區，嫌疑犯不像2001年那樣搶劫，而是特定犯罪行為。
合力改變黨總統候選人布爾瑞奇（Patricia Bullrich）則指此次大規模搶劫犯罪，源自近16年的基什內爾主義治理已經將阿根廷變成了一個失控的國家。
阿根廷民眾對於2001年12月的動亂搶劫事件仍記憶猶新。2001年12月1日政府實施銀行業CORRALITO，法令禁止民眾每週從帳戶中提取超過250美元；民眾瘋狂聚集在銀行前渴望取錢造成動亂，陷入嚴重的經濟、社會和政治危機，12月多地貧困地區發生超市搶劫事件，蔓延到全國各地。1989年，在惡性通貨膨脹中，阿根廷也發生過大規模的搶劫。
阿根廷現任總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernández）指示將增加科爾多瓦、內烏肯、布宜諾斯艾利斯省、布宜諾斯艾利斯市、黑河和曼多薩等省市的憲兵人數，各省政府加強治安，並譴責透過社群媒體製造衝突。（編輯：馮昭）1120823