政院通過113年施政計畫 訂定204施政目標、1109重要計畫
行政院會今（24）日在會中通過「行政院113年度施政計畫」，所屬30個機關衡酌當前國家發展需要進行編擬，計畫內容分「年度施政目標及策略」與「年度重要計畫」兩大部分，共訂定204項施政目標及1109項重要計畫，將於8月底前併同中央政府總預算案送立法院審議後，做為下一年度行政院各機關施政主軸。
記者陳威叡／台北報導
國發會說明，為因應行政院組織改造，農業委員會、環境保護署及原子能委員會陸續改制為農業部、環境部及核能安全委員會，「行政院113年度施政計畫」業依據各機關職掌變動進行調整，由行政院所屬30個機關依循「國家發展計畫(110至113年)及行政院113年度施政方針，並衡酌當前國家發展需要進行編擬，計畫內容分「年度施政目標及策略」與「年度重要計畫」兩大部分，共訂定204項施政目標及1109項重要計畫。
國發會表示，面對全球政經社情勢急遽變化的嚴峻考驗，「行政院113年度施政計畫」以強化經濟韌性、推動淨零永續發展；革新社會照護體系，讓國人安居樂業；推動數位建設，均衡區域發展；培育及延攬人才，壯大文化實力；守護台灣民主，立足世界舞台等為施政重點。
國發會說，施政目標與重要計畫，政府會將內外在的種種挑戰化為國家持續前進的動力，加速開展強化台灣經濟、社會及環境韌性等全方位建設，充分展現政府施政的執行力，以打造一個讓社會更溫暖、國人更幸福、國家更進步的台灣。