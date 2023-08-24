侯友宜9/14訪美8天！預計造訪這些城市 拜會參眾議員、AIT主席
繼民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨總統參選人賴清德訪美後，侯友宜競選辦公室今（24）天公布訪美行程，國民黨總統參選人侯友宜將於9月14日起，展開8天的訪美行程，預計會晤國會參、眾議員、拜會美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）等，也應邀在智庫演講，並參加僑胞活動。
記者林怡昕／台北報導
侯辦指出，侯友宜規劃將在9月14日出發，展開8天訪美行程，預計造訪紐約、華府、舊金山等城市，行程除會晤美國參、眾議員、拜會美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）外，也應邀在智庫演講，並參加僑胞活動，爭取僑界支持，21日由舊金山搭機返台。
侯辦表示，希望透過這次美國行，與美國友人分享侯友宜對未來深化台美關係的看法，期盼繼續推動台美實質交流，同時展現，侯友宜堅定支持中華民國民主制度，捍衛自由價值的信念與決心。
侯辦指出，侯友宜一行將於9月14日傍晚搭乘華航CI012出發，第一站抵達紐約，21日晚上在舊金山搭乘華航CI003 返台，預計台北時間22日清晨抵台，至於訪美詳細行程及隨團成員，將會在內容完全確定後，再對外公布。