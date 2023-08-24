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馬來西亞台灣形象展淨零碳排館展現永續未來　綠色創新實力吸睛

▲2023年馬來西亞台灣形象展中的「淨零碳排館」，吸引現場許多民眾關注。（圖／記者倪浩軒攝）
▲2023年馬來西亞台灣形象展中的「淨零碳排館」，吸引現場許多民眾關注。（圖／記者倪浩軒攝）

記者倪浩軒/綜合報導

「2023年馬來西亞台灣形象展」今（24）日起至26日於吉隆坡會展中心KLCC登場，展覽中特別設置淨零碳排館，展出主軸串聯再生能源、環保設備、智慧生活，呈現MIT優質形象與綠色創新科技實力。

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亮點產品包括高效隔熱、可應用於電動大巴的防曬膜，全球唯一具智慧AI功能的水質感測器，太陽能儲能電池，環保材質吸管等，不論是消費者或企業，無論是應用在日常生活或產業製造，都能提供綠色節能解決方案，以支持地球的永續發展。

貿協董事長黃志芳表示，台灣與馬來西亞的經貿關係深厚，馬來西亞近年除了推動產業升級，也開始著重永續消費與生產，更宣布要在2050年實現淨零碳排放的目標，綠色商機巨大。

億高應用材料董事長兼總經理楊脩生，在產業交流會上分享經驗，指出客戶往往提出的問題是「你能幫我省下多少電費」，光是提供節能產品還不夠，更需進一步軟硬結合，透過數據監測，完整滿足業者的節能需求。

▲億高應用材料董事長兼總經理楊脩生，在展場介紹可減少18～36％空調用電，高透光高隔熱的防曬膜。（圖／記者倪浩軒攝）
▲億高應用材料董事長兼總經理楊脩生，在展場介紹可減少18～36％空調用電，高透光高隔熱的防曬膜。（圖／記者倪浩軒攝）
楊脩生強調，在馬來西亞感受到「綠經濟」是一種生活偏好，不光是業者想節省成本，許多消費者也都願意支持淨零碳排的企業，提倡ESG可以產生被大眾認可的價值，又能推動社會進步，許多知名大廠都是億高應用材料的客戶，為了滿足客戶的各類節能需求，也累積了許多節能解決方案的經驗。

楊脩生認為台灣在這塊領域潛力無窮，環保設備與材料結合台灣的數位科技實力，甚至能跟智慧醫療串聯。楊脩生舉例，醫院有許多特定場域必須維持低溫，不光是玻璃隔熱膜，解決方案是一套軟硬整合的系統，透過AI技術自動調節空調，讓不同區域各有不同溫度，院方透過監控介面就能實時掌握醫院各區域的狀況。結合數位科技力，提供企業完整的軟硬整合節能解決方案，這就是台灣打造綠經濟的優勢，在馬來西亞朝永續地球轉型的過程中，台灣擁有廣大空間可以發揮。

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