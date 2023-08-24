民進黨發言人拋問題　柯文哲打臉反嗆「都講過了」：請他認真點

柯文哲今日上午出席台大校友會館「發起四葉草運動，推動世代和解」記者會，包括柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊、民眾黨台北市議員黃瀞瑩、林珍羽、張志豪、陳宥丞、新北市議員陳世軒等人都到場與會。
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柯文哲進一步說，按照《中華民國憲法》領土還包含大陸地區，所以這種題目是有標準答案的，他相信賴清德也不敢反駁，來爭辯這條是沒有意義的，因為大家很清楚現階段，維持現狀是不得已的選擇，甚至是唯一的選擇，所以每次講統、獨其實大家都很清楚沒有必要。
針對說要不要重啟服貿，柯文哲說，要重啟服貿從頭到尾都是假新聞，「你們之前有看到我什麼時候說要重啟服貿嗎？」後來去問幕僚是怎麼一回事，民眾黨有個白皮書的草案在討論流出去，就把那段截出來，那段是抄陸委會的網頁，他的講法跟十年前沒有改變，要先通過《兩岸監督協議條例》，兩岸之間簽那麼多協議，總是要有一個規範。第二點，一定是貨貿先處理，最後才處理服貿，因為服貿牽涉到人會比較複雜，他的講法跟十年前完全沒有改變，民進黨每天在那邊做假新聞，何必呢？
至於張志豪認為，柯文哲對中國暫停芒果輸入沒有態度？柯文哲說，中國禁芒果，「前幾天你們（記者）問我不是回答了嗎？」一下禁這個、一下禁那個，這樣做只是讓台灣人民的民心越逃越遠，他都講得很清楚了，「他當發言人沒有每天在監看我的電視嗎，這不是很奇怪？請他認真一點。」