侯友宜：新北AI大數據數位教育主軸 終結60年傳統教育評鑑制度
新北市長侯友宜今（24）日前往致理科技大學出席公私立學校校長會議，與新北市內大專校院及高國中小等363位校長，一同宣布AI大數據及數位轉型為新北未來教育主軸，並發布全國第一套大數據辦學分析系統，預計今年9月新學期正式上路啟用，終結長達60年的傳統教育評鑑制度，完成台灣教育史上新革命。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，新北市領先全國，與國立臺灣師範大學合作，首創大數據辦學分析系統，學校可以透過大數據資料庫分析，清楚了解學生的科目興趣、分析會考成績、體適能的表現，未來透過數據分析可以量身訂做專屬學校的教育特色。
侯友宜說到，新北市自108年以來，每年教育預算經費年年增加，從108年555億，到113年已超過740億，連續6年教育預算年年成長，自110年開始連續4年全國第一，教育預算不只是全國最多，還要依據學校需求逐年持續成長，展現新北重視孩子的決心，市府要做校長最堅實的後盾。
協助推動大數據辦學的台師大教授王麗雲指出，新北市讓數位系統成為學校辦學的GPS，達到「指標精簡、行政減量、強化應用、自主改進及加值導向」的方向，提供學校辦學客觀資訊，讓學校能更了解辦學現況與成果。
新北市政府教育局表示，近年來新北教育工作格局視野「升格」、教育系統「升級」、孩子成就「升值」，推動以愛為核心，投入最多的經費，最完整的規劃，從幼兒到樂齡、從體育健康到適性發展、從在地培育到國際視野，讓每個孩子盡情發揮才能，成為世界頂尖人才。