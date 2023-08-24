T1／台新戰神確認林秉聖已加入球隊 建議攻城獅和球員坐下來談
台新育樂球團今（24）日確定球隊以「臺北台新戰神」的隊名加入T1職籃聯盟，而球隊領隊、台新銀行總經理尚瑞強也表示目前林秉聖已經隨隊訓練，至於和攻城獅的合約有什麼問題，建議大家坐下來談，如果無法消除分歧，那就透過法律解決。
記者黃建霖/綜合報導
林秉聖事件十分複雜，今年夏天他和攻城獅簽約，球團方面已經出示具體證明，但林秉聖此前再次透過個人社群網站表示無意加盟。之後，台新球團也在聲明中指出，在今年6月25日時就透過正式管道向中信球團提出書面報價，並在得知對方不匹配報價後，在8月16日與林秉聖正式簽署合約，所有過程均遵循合規程序，並無惡意挖角情事。
尚瑞強在受訪時表示，球團透過媒體各說各話不好，建議攻城獅坐下來好好談，「合約認定上的差異，是不是大家坐下來談一下，誰該負什麼責任、就負什麼責任，如果還有歧見，那就上法院。」
台新方面也透露，籃協方面有發文感球團，要他們整理這次事件的經過，然後回文給協會，現階段就不適合繼續在網路上各說各話。
台新隊榮譽顧問黃萬隆在公布本土球員名單時，已經確定將林秉聖算盡其中。尚瑞強也確認後者已經隨隊訓練，「已確認中信是不匹配的，秉聖也是想加入球隊的，所以我們和他簽約，認定林秉聖是我們的球員。」