習近平出席金磚峰會狀況多　見翻譯被擋愣在原地

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他此行出訪頻出異常狀況，繼缺席金磚峰會工商論壇引發揣測外，據發布在社群網站X（前稱推特）的影像，拍到習進入峰會現場時，有一隨行人員小跑步想跟上，但隨即遭安全人員強勢擋住挪開並立即關門。
習回頭看發現落單後，原本抬頭大步行的姿態開始變得凌亂，前行時一邊側臉似乎想要看後方情形，小走數步後直接停下，愣在原地數秒，隨後又回頭望了大門，才又繼續往前走。
習呈現少見的失措表現立刻在社群媒體廣傳。
而有網友指出，這位被主辦單位擋下的隨員不是習的保鑣，而是跟隨習10年的孫姓英文翻譯。
習在這次金磚峰會狀況不少，首先是原定當晚出席金磚國家工商論壇並發表講話，卻意外地沒有出現在會場，改由中國商務部長王文濤代替習近平在論壇宣讀了他的致辭稿。他因此成為唯一沒有出席的金磚領導人，就連沒有出國參加的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），也透過視訊與會。
華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，中國領導人出現在主辦多邊會議的國家，像金磚這樣中國投入巨資的國家，但未能出席論壇開幕式，這是極其不尋常的。
另華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員賀博然（Brian Hart）也表示，習近平的缺席「極不尋常」，中國領導人在此類備受矚目的活動中很少不按慣例行事。
此外，美國自由亞洲電台報導，習近平這次表現有點異常，很多場合表現出面容憔悴，在與南非、俄羅斯、印度、巴西領導人握手合照時，習近平似乎沒有聽懂主持的指示，反應相對其他領導人遲緩。
且習近平一度不知如何跟兩邊領導人同時握手，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）捉著他的右手放在3人的手上，握完手後，習近平看來也聽不到主持人指示，自己一邊揮手一邊想離場，最後才歸隊一齊舉起雙手合照。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1120824