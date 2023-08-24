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警銀上半年阻詐40億！詐團轉向勾結銀行員　玉山金總座：喪盡天良

▲玉山金控旗下玉山銀行今（24）日與內政部警政署刑事警察局簽署 「雙熊齊力 即刻反詐」合作意向書，玉山金總經理陳茂欽（右）也談到有關詐團轉向勾結銀行員的看法。（圖／記者顏真真攝）
▲玉山金控旗下玉山銀行今（24）日與內政部警政署刑事警察局簽署 「雙熊齊力 即刻反詐」合作意向書，玉山金總經理陳茂欽（右）也談到有關詐團轉向勾結銀行員的看法。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在內政部警政署與金融機構通力合作下，根據警政署統計，今（2023）年1-7月已攔阻作騙金額達40億元，已接近去年全年42億元，不過，近來傳出詐騙集團轉向勾結銀行行員，對此，玉山金控總經理陳茂欽今（24）日受訪時表示，詐團勾結銀行，並鎖定高齡、退休及善心人士舉動「喪盡天良」，行員這樣做更是不智之舉，警方很容易順藤摸瓜，找到勾結的金融從業人員。不過，他也強調，玉山向來重視同仁風險管理，長期從文化、教育訓練，管家精神著手，也會運用科技力量，注意同仁的投資及金流進出等。

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國內詐騙猖獗，不法詐騙集團甚至轉向勾結銀行行員，金管會日前才重罰中信銀行2千萬元，近日中信銀又有3家分行遭檢調搜索，帶回包括行員等6人到案，複訊後因依嫌重大，有串證之虞等向地院聲押，另5人分以2至20萬元交保候傳，金管會也要求中信銀7日內提交報告。

對於詐騙集團轉向勾結銀行員，玉山金控總經理陳茂欽今日表示，行員風險管理很重要，不論是理專的舞弊，或是不法集團勾結行員都不好，詐騙對象經常是退休、高齡及善心人士，這些詐騙集團都是喪盡天良。

不僅如此，他認為，金融從業人員與詐騙集團勾結，更是不智之舉，因為很容易被出賣，事發之後，警方很容易順藤摸瓜，找到背後勾結的金融從業人員。

不過，陳茂欽也強調，玉山對於同仁風險管理，長期從文化、教育訓練，管家精神，都是玉山文化一部分，會用科技力量，注意同仁的投資及金流進出，還有組織運作這些都會特別注意。

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