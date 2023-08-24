福島核廢水排入大海 中國宣布：即日起全面暫停進口日本水產品
日本東京電力公司今（24）日完成稀釋核廢水檢測，確認放射性物質氚濃度符合標準，在日本時間下午1時（台灣時間中午12時）開始把核廢水排入大海，首批核廢水排放將持續17天，共排放7800噸。中國海關總署宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據中國海關總署公告指出，「為防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》有關規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，海關總署決定自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。」
先前中國針對東京都與福島縣等10都縣水產品頒布進口禁令，香港及澳門自星期四凌晨起跟進。
中國外交部今天再度聲明，堅決反對並譴責日方無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核廢水排海，已向日方提出嚴正交涉，要求停止這一錯誤行為。
日本決定將福島核廢水排放入大海引發鄰近國家恐慌，中國已加強對日本水產品的放射性物質檢測，中國在正式宣告禁令之前，已暫停進口日本水產品，在中國開業的日本料理經營者擔心影響擴大，上海有壽司店採購從日本經香港進入中國的非正規產品應對，另有業者將漁獲改為中國產，導致中國產的生魚片這個月漲價三成，業者擔憂進貨價格持續飆高，不知餐廳營運可維持到何時。