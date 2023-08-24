叛變後神隱！普里格津驚傳墜機亡　疑遭防空系統擊墜無人生還

台灣智慧醫療打入馬來西亞　不僅靠醫療技術也需軟實力來搭橋　

▲中國醫藥大學國際醫療中心執行長周艾齊（左）、億高應用材料董事長兼總經理楊脩生（中）、林口長庚紀念醫院器官移植中心主任詹昆明（右）在2023年馬來西亞台灣形象展的產業交流會合影。（圖／記者倪浩軒攝）
▲中國醫藥大學國際醫療中心執行長周艾齊（左）、億高應用材料董事長兼總經理楊脩生（中）、林口長庚紀念醫院器官移植中心主任詹昆明（右）在2023年馬來西亞台灣形象展的產業交流會合影。（圖／記者倪浩軒攝）

記者倪浩軒/綜合報導

「2023年馬來西亞台灣形象展」今（24）日起至26日於吉隆坡會展中心KLCC登場，外貿協會董事長黃志芳認為智慧醫療是本次展覽最大亮點之一，集結多家醫學中心與生技公司參展，更舉辦多場醫療相關主題論壇，也邀請日本醫療人士，共同討論智慧醫療、醫院尖端技術應用的最新突破。而台灣院方也分享了許多經驗，像是院內的廁所環境必須符合伊斯蘭的風俗習慣，膠囊、膠布等醫材必須符合清真規定等等，除了醫療技術硬實力，相關在地化符合當地人需求的軟實力也是不可或缺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛福部自2018年起展開「新南向醫衛合作與產業鏈發展」旗艦計畫，如今已經從一國一中心拓展到七國十中心，越來越多醫界夥伴加入，發揮「以醫帶產」、「以醫帶商」的影響力，帶動醫療器材、醫院病歷數位科技管理工具等相關商機的發展。

而在展覽現場，中國醫藥大學附設醫院結合VR設備，戴上VR裝置後人體穴位一目了然，打造「中醫元宇宙」，透過AI技術將歷史悠久的中醫教學生動地呈現在眼前，吸引了非常多參展民眾的興趣與好評。

而中國醫藥大學的國際醫療中心執行長周艾齊，也分享第一線觀察心得，認為台灣醫療在馬來西亞的重難症、癌症治療、細胞治療等領域擁有技術優勢，許多當地的重症患者會轉介到台灣就醫，且台灣醫療水準和新加坡、歐美等先進國家比肩的同時，醫療費用仍然相對較實惠，成為最大的吸引力與競爭優勢。

不過在醫療技術之外，周艾齊執行長指出，為了更好的服務大馬在地的穆斯林民眾，祈禱室、廁所等硬體設備上都有特別用心規劃，而中國醫藥大學的整合式來台醫療觀光行程，提供機場服務，讓民眾不僅是去醫院看病，而是一到台灣就能獲得細緻的照顧。周艾齊也提到，在與馬來西亞醫院合作時，為了不讓對方覺得台灣醫療團隊是去「搶客」，溝通的態度與技巧很重要，醫院很多心力是花在說服當地民眾與院方，化解他們可能的疑慮。

林口長庚紀念醫院的器官移植中心主任詹坤明表示，台灣醫療實力有目共睹，然而若要更進一步推動醫療觀光，與其他先進國家競爭，那麼在醫療觀光專案申請來台的審批流程中，政府部門也可去思考如何更加速更便捷，增加馬來西亞民眾來台醫療觀光的吸引力。

馬來西亞臺灣形象展登場　臺馬攜手攀越高峰

2023年台北市經貿拓銷計畫持續前進馬來西亞　搶攻新商機

名家論壇》賴昱伸／多元文化下的選舉造勢：馬來西亞檳城觀選筆記

涉貪入獄週年　馬來西亞前首相納吉臉書喊冤訴心情

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀