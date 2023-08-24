台灣智慧醫療打入馬來西亞　不僅靠醫療技術也需軟實力來搭橋　

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而在展覽現場，中國醫藥大學附設醫院結合VR設備，戴上VR裝置後人體穴位一目了然，打造「中醫元宇宙」，透過AI技術將歷史悠久的中醫教學生動地呈現在眼前，吸引了非常多參展民眾的興趣與好評。
而中國醫藥大學的國際醫療中心執行長周艾齊，也分享第一線觀察心得，認為台灣醫療在馬來西亞的重難症、癌症治療、細胞治療等領域擁有技術優勢，許多當地的重症患者會轉介到台灣就醫，且台灣醫療水準和新加坡、歐美等先進國家比肩的同時，醫療費用仍然相對較實惠，成為最大的吸引力與競爭優勢。
不過在醫療技術之外，周艾齊執行長指出，為了更好的服務大馬在地的穆斯林民眾，祈禱室、廁所等硬體設備上都有特別用心規劃，而中國醫藥大學的整合式來台醫療觀光行程，提供機場服務，讓民眾不僅是去醫院看病，而是一到台灣就能獲得細緻的照顧。周艾齊也提到，在與馬來西亞醫院合作時，為了不讓對方覺得台灣醫療團隊是去「搶客」，溝通的態度與技巧很重要，醫院很多心力是花在說服當地民眾與院方，化解他們可能的疑慮。
林口長庚紀念醫院的器官移植中心主任詹坤明表示，台灣醫療實力有目共睹，然而若要更進一步推動醫療觀光，與其他先進國家競爭，那麼在醫療觀光專案申請來台的審批流程中，政府部門也可去思考如何更加速更便捷，增加馬來西亞民眾來台醫療觀光的吸引力。