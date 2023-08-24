助勞保財務穩定！勞保基金再加碼　政府連5年撥補達2570億元

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行政院會今天通過「113年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，根據主計總處資料，明年度歲入編列2兆7092億元，較去年增加1296億元，約增5%；而歲出編列2兆8818億，增加1927億，約增7.2%。
政府自109年起每年撥補勞保基金，目前共計撥補新台幣1470億元。行政院會今天通過的明年度總預算案，則將撥補1200億元至勞保基金，加計中央政府疫後特別預算分3年300億元，每年會有100億元撥補勞保基金，政府在113年撥補勞保基金的總金額將達1300億元，5年來合計達2570億元。
勞動部指出，為了確保勞保財政穩健運作，行政院連續5年撥補勞保基金，從109年的200億元、110年的220億元、111年的300億元，112年450億元、113的1200億元，加上疫後特別預算分3年撥補的300億元（今年已撥100億元，明年和後年各100億元），統計至明年，政府撥補金額將高達2570億元。
撥補金額從200億元到今年的450億元，疫後特別預算也經立法院審議通過要撥補300億元，加上今天通過的預算案，明年將再撥補1200億至勞保基金，確保勞工保險給付權益。
政府撥補對於勞保基金帶來多少效益？勞動部表示，政府撥補對勞保財務水位穩定有很大的幫助，也增加基金的運用空間，但對未來勞保收支的影響，仍要待113年精算報告。
而依照109年的勞保精算報告，預估今年的勞保收支差額為881億元，但因今年保險費率從10.5%增加至11%，保費有稍微增加，因此截至6月收支逆差為191億元，預估今年整年度差額會在380億左右。
勞動部次長陳明仁表示，去年因為疫情關係，勞保基金水位偏低，但今年6月勞保基金餘額已經回升至8631億元。另外，他強調，勞保改革勢在必行，政府會持續溝通凝聚共識，穩健做財務改革的規劃，也感謝政院願以最大幅度撥補明年度勞保財務預算。
對於勞保基金撥補金額從原本預計的1000億元提高至1200億元，主計總處主計長朱澤民說明，勞保基金水位已經回填到8631億元，回到穩定水位，會提高撥補金額與勞保基金虧損無關，主要考量勞保長期債務，因此當財政有餘裕就會支持勞保，令其得以永續發展。