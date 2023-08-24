泰山污水下水道接管率低 新北市府擴大公共管線佈設拚達八成
新北市都會區內汙水下水道接管率最低的泰山區，為因應地方居民盼望能盡速辦理，新北市政府水利局今（24）日發布新聞稿表示，現階段已展開公共管線佈設，明年將陸續完成下游管線及上游9里的用戶接管工程，預計分4年執行，接管戶數約1萬1359戶，力拚2028年完工後，泰山區接管率可達80％，累計接管將突破2萬戶。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府水利局長宋德仁表示，泰山地區自2018年開始推動污水下水道系統工程，從主幹管埋設開始，歷經中港西路道路狹小、交通量大及地下管線密布等因素，調整施工路徑採穿越貴子坑溪方式克服困難，貫通下游幹管，已完成第一、二標工程；第三標工程在前年初接續進行用戶接管，目前泰山地區的污水接管率已提升至12.4％， 預計明年年完工後，泰山區接管率可望推升至38％。
宋德仁指出，現階段展開公共管線佈設，其中民權街以北已完成下游次幹管建置，將於明年進行同榮里、同興里、義學里、義仁里等4里用戶接管工程，而明志國小周邊因地形因素需再設置揚水站及埋設次幹管，涉及里別包含泰友里、新明里、明志里、貴賢里、貴子里等5里，將於115年間開始用戶接管作業，全案預計2028年完工。
新北市政府水利局補充說明，工程期間難免影響交通，已要求施工單位務必做好交通維持及路平作業，以降低施工期間對市民的影響，另也請用路人共體時艱，完工後將恢復道路平整度，提升市容品質。