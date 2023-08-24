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曾投資孵化Dropbox、PayPal　桃市府與Plug and Play簽署MOU

▲桃園市政府與全球最大創投加速器Plug and Play簽署MOU，未來桃市府將與Plug and Play攜手幫助桃園在地新創企業開拓海外市場。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市政府與全球最大創投加速器Plug and Play簽署MOU，未來桃市府將與Plug and Play攜手幫助桃園在地新創企業開拓海外市場。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台／桃園報導

桃園市長張善政昨（23）日（美西時間22日）率團前往全球最大創投加速器Plug and Play參訪，該公司執行長兼創辦人賽義德·阿米迪（Saeed Amidi）親自接待，並邀請張市長在國際名人牆上提筆留言。會後，雙方共同簽署MOU，期盼透過Plug and Play鏈接美國矽谷新創能量，幫助桃園在地新創企業開拓海外市場、推動新創技術、帶動企業內部研發轉型，協助並支持將桃園建設為亞洲新矽谷的願景。

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張善政表示，此次率領海外投資招商團訪美，主要希望將桃園投資環境行銷到海外，在與Plug and Play的交流時，也一一說明桃園產業動態及投資環境，包含交通建設、產業供應鏈、專業人才、單一窗口投資服務，以及航空城、亞洲新矽谷等重大計畫，能讓桃園作為外商設立亞太營運總部之首選，提供人才、產業等領域之投資合作良好機會。此次簽署MOU，也讓桃園成為首座赴美並直接與Plug and Play創辦人簽署MOU的城市，足以顯示該公司對桃園發展潛力的重視。

張善政指出，桃園市政府希望透過與全球最大創投加速器Plug and Play簽署MOU，建立共同合作的基礎，鏈結美國矽谷新創能量，未來桃市府將與Plug and Play攜手幫助桃園在地新創企業開拓海外市場，推動新創技術，帶動企業內部研發轉型，並創造更多更廣的跨國、跨領域合作機會，本次交流不但促成更多投資機會，進而提升桃園的國際競爭力。

會議上，張善政也責成青年局與Plug and Play強化交流，將其加速器、孵化器的模式引進到桃園，也期盼能借重Plug and Play國際級的經驗，把新創競爭力帶到台灣，尤其高科技技術之引進，將幫助桃園解決產業問題。至於Plug and Play 希望與台灣半導體領域深入合作，張市長則建議，根據其自身在Google、ACER與學界任教的經驗，從研究機構、學校會是很好的開始，桃園市政府願意居中牽線協助。

Plug and Play 執行長賽義德表示，Plug and Play自2006年成立至今，已與 50,000 多家新創企業合作，推動1,500多項投資，並擁有30多家獨角獸公司，包括著名的Dropbox、PayPal、Lending Club、N26 和 Honey等企業。賽義德強調，希望分享Plug and Play的成功經驗、案例研究和交流想法，協助並支持將桃園建設為亞洲新矽谷的願景。

市府招商團與Plug and Play並分別就智慧城市、開放式創新的價值觀，以及政府在推動初創企業生態系統、經濟發展和青年教育政策方面所面臨的挑戰進行討論。Plug and Play特別介紹該公司在智慧城市、物聯網和航太等方面的成功經驗；桃市府經濟發展局與青年事務局則說明介紹桃園市投資環境及政策方向，期盼Plug and Play能幫助桃園帶來投資及技術合作、設置研發中心等，並在MOU的基礎上，進一步與桃園企業共同構建創新生態系統。

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