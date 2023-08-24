平鎮私立托嬰中心虐嬰 社會局逐一調閱畫面托育員停職接受調查
桃園平鎮一處托嬰中心驚傳虐嬰事件，嬰兒母親將過程貼文臉書社團，指出自己11個月大的女兒遭到托育員虐待，調閱監視器發現老師竟抓著女嬰單腳懸空，猛力摔打頭和屁股。母親直言心好痛好不捨，希望時間可以倒退。市府社會局8月23日接獲通報後立即派員前往該中心實地調查，現場檢視影片後發現有不妥適的照顧行為，為求審慎，將儘快邀集專家學者召開會議確認是否違反兒少權法相關規定。
記者李春台／桃園報導
傷心的媽媽PO文表示，今年8月7日送孩子到平鎮某家托嬰中心，隔天就發現孩子有左腳有瘀青，21、22日接送孩子時，又在左手臂內外側、右臉頰、眼角等多處發現瘀青，詢問老師為何產生，老師僅告知不清楚，可能玩的時候碰到，甚至抱怨寶寶一直睡睡醒醒，害她沒辦法午休，更建議自己要對寶寶兇一點，否則會越來越難帶。
這位母親越想越不對勁，23日上午8時30分前往托嬰中心，調閱22日午休的監視器畫面，開頭就看見孩子驚恐地躲在牆角哭，「看到老師抓寶寶單腳懸空吊掛拉扯、用力摔頭、打屁股打背、拋摔兩次、用身體壓著寶寶不讓她動，（老師的棉被還蓋在寶寶身上），寶寶只要頭抬起就大力用手壓，哄睡時力道拍到寶寶整個人都在晃，過程中老師都很大力的摔寶寶，挪動寶寶的時候只抓手臂、腳拉扯」，11個月大的孩子就這樣被施虐整整1個小時。
社會局表示，事件發生後業已要求該中心停止該名疑似不當照顧托育人員托育職務並配合調查，並命業者提供、保全事件前1個月之監視畫面影像。社會局強調，依據托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法規定，若接獲家長提出照顧疑義時，中心不得拒絕觀看監視錄影畫面，若未配合者，主管機關可依法命其配合，必要時可請本局派員陪同查閱。
社會局表示已增加人力協助一一調閱監視畫面，會以最快的速度完成本案調查。若經調查確認涉違法或不當照顧行為，將依法裁處，絕不寬貸。