台灣BURBERRY員工公審VIP「是不是有錢人」！高軒氣炸：公開道歉
男星高軒20日受邀參加台灣BURBERRY的新品秀，豈料卻因未消費遭BURBERRY員工PO網公審狂酸「高軒，請你加油，來我們活動花0元，到底是不是螳螂有錢人？」讓高軒氣得截圖並TAG該名員工，要求對方公開道歉，引起熱議，對此，BURBERRY稍早發出聲明，表示該名臨時僱員已於8月22日離職。
記者郭佩蓉/綜合報導
據悉，高軒日前在BURBERRY活動上看上某個商品，但因為沒有自己的尺寸，因此未消費。沒想到BURBERRY女員工卻偷拍他看秀身影，並寫下超酸字句公審他：「高軒，請你加油，來我們活動花0元，到底是不是螳螂有錢人？」暗酸他沒消費，不符合有錢人標籤。
對此，高軒感到非常憤怒，表示該名女員工不僅未經同意就上傳他的影像，甚至對他個人身分、財產等隱私內容多加公開妄議揣測批判，且他自己從未稱自己是「螳螂有錢人」，「我從來都沒有自稱是什麼有錢人，我有沒有錢不重要，我只知道大家賺錢都不容易，沒有人需要被這樣對待，為什麼需要被公審」。
高軒表示自己不會白白吞下去，他拒絕收取BURBERRY以及台灣博柏利以任何有價之物資，如商品、票券或餐飲等作為道歉或損害賠償，「本人只要一份公開道歉，就如同當初霸凌公審我那樣地公開」。此外，高軒也澄清自己從未與徐熙娣（小S）或《康熙來了》節目任何的人事物接觸過，「故從來不曾以任何『有錢人』的稱號自居」。
對此，BURBERRY稍早也發聲明表示：「我們已直接聯繫該顧客。顧客隱私以及個人資訊安全對BURBERRY至關重要。所述行為不符合我們的政策和價值觀。該臨時僱員已於 8月22日離開公司。」