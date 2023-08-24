MLB／大谷翔平驚傳手肘尺副韌帶撕裂！球評潘忠韋：可能影響合約
美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（24）日在雙重賽對戰紅人，結果第一場比賽後大谷就發現右手肘尺副韌帶撕裂（俗稱UCL)傷勢，而他也確定要「投手關機」，大聯盟球評潘忠韋表示：「對他而言也不一定是壞事，他這種球員我們很難預測，但這可能會影響他的合約長度。」
記者吳政紘/綜合報導
大谷去美國挑戰大聯盟第一年，2018年就曾因為尺副韌帶撕裂傷，一開始選擇打PRP（高濃度血小板血漿），但最終仍選擇手術，2019年他也曾以打者復出，出賽106場，投手完全關機，大谷因為先天性髕骨分裂（Bipartite Patella）」問題又進行手術，賽季提前報銷，並由名醫尼爾·埃特拉奇（Neal ElAttrache）操刀左膝髕骨手術，直到2020年才正式回歸投手丘。
大谷再度受傷，而且是在即將跟天使「分手」的自由球員時期，十分令人心痛，球迷也有諸多疑問，潘忠韋認為，受傷肯定會影響合約，不過「合約要看長約短約，也可能會影響激勵獎金，最主要是這樣的傷勢如何判斷，每個投手狀況不一樣。」
潘忠韋認為，醫生的判斷，足以讓球員做出是否開刀的想法，加上「受傷程度深淺」，也會影響大谷是否開刀的疑慮。
不過大谷投手關機，「打者翔平」還是活躍，並且在雙重賽開轟、2ˇ打點雙安，並貢獻一支二壘安打，大谷一如往常出賽，可能不會受太大影響。