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侯友宜將訪美綠議員頻追問請假天數　新北市府：涉及隱私無法提供

▲侯友宜將在9月訪美8天，民進黨新北市議員於議會臨時會上追問官員侯友宜請假天數。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.08.24）　
▲侯友宜將在9月訪美8天，民進黨新北市議員於議會臨時會上追問官員侯友宜請假天數。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.08.24）　

記者吳嘉億／新北報導

針對國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜將在9月訪美8天，新北市議會今（24）日民進黨團頻頻追問侯友宜的請假天數，以及新北市政府祕書處長饒慶鈺會不會隨行，議員輪番追問人事處長林正壹和饒慶鈺，雙方你來我往互不相讓，最後只表示侯友宜有77天假可使用，但至今請了幾天，因涉及隱私無法提供。

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▲侯友宜將在9月訪美8天，民進黨新北市議員於議會臨時會上追問官員侯友宜請假天數。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.08.24）　
▲侯友宜將在9月訪美8天，民進黨新北市議員於議會臨時會上追問官員侯友宜請假天數。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.08.24）　
新北市議員顏蔚慈提到，侯友宜將訪美，如果看到公務機關政務官隨同，是非常不適當的，點名饒慶鈺是否要陪同訪美。對此，饒慶鈺回應說，目前沒有訪美規畫，但未來她不清楚，有時候國際會議邀請，可能會比較晚，雙方要再確認，並互相尊重。

新北市議員李宇翔則問到侯友宜7月訪日行程，被媒體跟外界拍到如影隨形的饒慶鈺，那幾天究竟有沒有請假？對此，饒慶鈺說到，如果跟市府公務有關一定會回答，但這與公務無關。對於李宇翔頻頻追問侯的訪日期間饒人在哪裡，饒慶鈺則是脫口說出「我不一定要回答」，引爆台下質詢的李宇翔不滿，怒嗆要求饒請辭下台。

新北市議員黃淑君則是提直轄市長適用公務人員服務法，市長薪水來自人民，但市長說請假就請假，今年有三分之一時間都在跑選舉，問市府今年侯至今究竟請了幾天假？對此，林正壹表示，侯市長今年有30天休假，前兩年各保留20天，還有7天的不扣薪假，總計有77天可使用，不過到底請了幾天，因涉及個人隱私，除非當事人同意，他不能提供。

新北市議員陳乃瑜表示，饒慶鈺先前陪同侯友宜赴日本訪問，以市府官員身分執行競總辦公室業務，是否涉及公務員不得兼職？另外訪日的機票、住宿是否由競辦支付？若是由競辦支付，更涉及公務員不當得利；呼籲市府各局處不要有樣學樣，如果要進行輔選工作，就應主動請辭。

新北市議員廖宜琨則是發言講到，如果饒慶鈺請的是公假議員當然有職權監督，如果是私假做個人的事，他們當然無權過問，最後饒慶鈺才在座位脫口回答是請「私假」，希望盡快將這個話題結束。

▲針對民進黨議員追問先前是否陪同侯友宜訪日私人行程，饒慶鈺最後回覆是請「私假」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.08.24）
▲針對民進黨議員追問先前是否陪同侯友宜訪日私人行程，饒慶鈺最後回覆是請「私假」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.08.24）

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