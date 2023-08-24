侯友宜將訪美綠議員頻追問請假天數　新北市府：涉及隱私無法提供

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市議員李宇翔則問到侯友宜7月訪日行程，被媒體跟外界拍到如影隨形的饒慶鈺，那幾天究竟有沒有請假？對此，饒慶鈺說到，如果跟市府公務有關一定會回答，但這與公務無關。對於李宇翔頻頻追問侯的訪日期間饒人在哪裡，饒慶鈺則是脫口說出「我不一定要回答」，引爆台下質詢的李宇翔不滿，怒嗆要求饒請辭下台。
新北市議員黃淑君則是提直轄市長適用公務人員服務法，市長薪水來自人民，但市長說請假就請假，今年有三分之一時間都在跑選舉，問市府今年侯至今究竟請了幾天假？對此，林正壹表示，侯市長今年有30天休假，前兩年各保留20天，還有7天的不扣薪假，總計有77天可使用，不過到底請了幾天，因涉及個人隱私，除非當事人同意，他不能提供。
新北市議員陳乃瑜表示，饒慶鈺先前陪同侯友宜赴日本訪問，以市府官員身分執行競總辦公室業務，是否涉及公務員不得兼職？另外訪日的機票、住宿是否由競辦支付？若是由競辦支付，更涉及公務員不當得利；呼籲市府各局處不要有樣學樣，如果要進行輔選工作，就應主動請辭。
新北市議員廖宜琨則是發言講到，如果饒慶鈺請的是公假議員當然有職權監督，如果是私假做個人的事，他們當然無權過問，最後饒慶鈺才在座位脫口回答是請「私假」，希望盡快將這個話題結束。
更多「侯友宜參選總統」相關新聞。