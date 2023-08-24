義民祭啟動儀式今熱鬧登場　中臺八縣市首長挑擔祈福

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啟動儀式由八音大匯演以「大開門」揭開序幕，緊接著登場的是在地團隊築夢舞集規劃「義民祭傳習藝陣鬧棚頭」，演出內容包含十五聯庄爐主組成的「十五庄黑令旗陣」，集結新竹縣內6所學校傳承義民客家文化藝術傳習演出「嗨客風神武獅陣」、「八方藝起鬧棚頭」及「敬天敬地敬義民」創意挑擔陣等。
接著由八縣市首長挑起各縣市特色「商圈特產」，參與「擔擔相傳．代代傳」的挑擔祈福儀式，步行至廟前廣場，最後楊文科及中臺灣首長、義民廟董事長林光華、五分埔祭典區總爐主陳世偉等人，一同上香向義民爺祈福，祈求國泰民安、風調雨順；楊縣長也致贈義民文創品平安符給七縣市首長，感謝大家一同共襄盛舉。
楊文科致詞時表示，今天是義民廟第235周年的祭典，義民廟祭典是大事，為義民爺增添無比光彩，義民的精神是強調保家衛國、忠義的精神，信念是晴耕雨讀，告訴客家子弟要努力讀書、認真工作，而客家人硬腳掌筋，除了大家都知道的硬頸精神，客家話所說的硬腳掌筋更是形容勤跑、堅定意志，是真正的客家信念。
他也指出，這次義民祭典可看到義民客家文化的傳承，透過教育扎根，由國小學童擔任祝禱生及禮生，也讓國小學童學習八音，讓客家文化傳承、發揚光大，這也是近幾年來的創新改變。
高虹安表示，新埔褒忠義民廟是北台灣客家人重要的信仰中心，具有235年的歷史，褒忠亭義民節祭典（義民祭）為國家指定重要民俗，並由十五大庄輪流籌辦，展現客家族群的忠義思想及精神。
高虹安指出，這次義民祭挑擔活動，新竹市政府準備竹市在地知名特產作為挑擔擔品，包含竹塹餅、水潤餅、水蒸蛋糕、烏魚子、米粉、好香米等，透過活動提升地方觀光與農特產品能見度，將竹市特產推展至全國，甚至是全世界。
鍾東錦受訪時表示，楊文科縣長用心傳承客家文化，將活動辦得成功，尤其中部首長到齊後，展現出團結的力量；而義民祭典象徵客家精神，客家子弟對國家、民族貢獻甚大，苗栗縣各鄉鎮也都有義民廟，扎根並且保護客家文化是首要工作。
鍾東錦表示，出席各項活動或會議時，發現很多客家人不講客語，因此要有危機感，將客語從小扎根，而今天在上香祈福儀式中，看到小學生以客語讀祝文深感佩服，這就是最好的客家傳承，因此他身為客家子弟，有責任要落實這樣傳承的使命，希望能攜手各界，並在中央、地方政府的合作努力下，讓客家文化代代相傳。
今年義民祭典活動今起熱鬧啟動，9月2日起陸續舉辦豎燈篙、放水燈招引水路孤魂、義民爺祈福大典渡宴客、客家戲、收孤、大士爺羽化等傳統祭典活動，並於9月6日恭送義民爺聖駕回鑾，歡迎全國民眾來參加義民祭慶典活動。