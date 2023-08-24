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讓年輕人敢生好養！藍年輕世代參選人籲學前津貼補助公私立一致

▲國民黨4位年輕世代立委參選人呼籲，教育部應提高私幼補助，才能鼓勵年輕人生育子女。（圖／立委參選人林家興提供，2023.08.24）
▲國民黨4位年輕世代立委參選人呼籲，教育部應提高私幼補助，才能鼓勵年輕人生育子女。（圖／立委參選人林家興提供，2023.08.24）

記者顏幸如／台中報導

少子化成為國安危機，台中市近20家幼教業者今在國民黨年輕世代立委參選人陪同下，呼籲教育部齊一標準提高私幼補助，真正讓家長解決子女托育問題，才能鼓勵年輕人生育子女。

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台中市近20家幼教業者今（24）日在國民黨台中市立委參選人羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、林家興等人陪同下，在市議會舉行「支持幼兒園不分公私立，全面同步調整師生比1:12」記者會，提出「為孩子」、「爭補助」、「拚未來」、「顧老師」4大訴求。

台中市議員黃健豪質疑「我國少子女化對策計畫」從2018年核定執行至2022年，預計投入總經費2513億，等於一年花費500億，到底花到哪裡？他認為不管非營利幼兒園、準公托幼兒園還是公立幼兒園，全國應一致化。同時提升教保員薪資，他指出教保員在高壓環境中工作，卻面臨最低薪，家長敢把小孩交給幼兒園嗎？

▲近20家台中幼教業者今在國民黨台中市立委參選人陪同下，呼籲支持幼兒園不分公私立，全面同步調整師生比1:12。（圖／立委參選人林家興提供，2023.08.24）
▲近20家台中幼教業者今在國民黨台中市立委參選人陪同下，呼籲支持幼兒園不分公私立，全面同步調整師生比1:12。（圖／立委參選人林家興提供，2023.08.24）
議員羅廷瑋表示，政府要幫忙，年輕父母才會敢生敢養，他和黃健豪都是家長，都願意來聲援，若就讀私立幼兒園，希望能加碼補助5000元。教保員薪資最低保障應該要有35000元。

國民黨發言人廖偉翔說很多家長反映，如果抽不到公幼就要花更多錢讀私幼，負擔加重，他認為公私立應同步降低師生比為1:12，所需經費由政府統一補助，讓家長均能享受相同的幼兒教育補助。

大里太平立委參選人林家興也說，少子女化已是國安危機，就讀公立幼兒園、準公托和非營利學校應一律免費、私幼每月補助1萬元，花不到3千億就能解決家長托育子女的困境。

中華民國教保聯合總會副總會長林呈寬說，勞工工資已調整近20%，準公共幼兒園薪資結構卻只調整3%，從2萬9提高到3萬，但教育部訂定非營利幼兒園教保員起薪3萬8667元，兩者差8千多元，比例差太多，不符合公平正義原則。

台中市幼教福利協會理事長何瑞乾呼籲政府加碼，讓2-6歲就私幼園生每月領學前補助5000元，才能讓父母敢生敢養。

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