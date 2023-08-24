MLB／回顧大谷翔平本季表現！蟬聯美聯單月最有價值球員創紀錄

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進入4月份，大谷翔平延續開幕戰的好狀態，在投球方面整個月都無吞下敗績，投28局僅被敲9支安打，繳出4勝0敗 防禦率2.25外加36K的超猛數據，在打擊部分也有106打數31安打7轟18打點，打擊率0.292的成績，可惜在競爭單月MVP上敗給藍鳥隊的Matt Chapman。
可能是受到經典賽提早開機影響，大谷在五月份進入撞牆期，投打表現都明顯下滑，雖然投出44K仍在水準之上，但整個月僅繳出1勝1敗 防禦率4.06的數據，打擊也只有25安打8轟20打點，打擊率0.243。
挺過5月份低潮，大谷翔平逐漸找回狀態，6月他的投球表現中規中矩，30.1局被打26支安打，2勝2敗防禦率3.26以及37次奪三振，但在打擊方面大谷有突飛猛進的進步，104打數中敲出41安打，外加15轟和29打點，打擊率狂飆至0.394，超狂表現也讓他獲得美聯單月MVP。
7月份大谷延續6月好手感，轟出9發全壘打和14分打點打擊率0.292，可惜投球表現不盡理想，僅有2勝2敗防禦率4.97，不過他的好表現也蟬聯美聯單月MVP，連續兩個月奪單月最有價值球員，寫下日本球員在大聯盟的新紀錄。
來到8月，大谷突然傳出受傷噩耗，但他在受傷之前打擊火力依然凶猛，73打數22安打5轟10打點，打擊率也突破三成，可惜在投球方面只投11.1局，繳出1勝0敗防禦率是完美的0，受傷之後大谷翔平確定本季不再登板投球，但若有持續上場打擊也很有機會再度奪下8月MVP。