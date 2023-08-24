日職／大王對不起！樂天松井友飛被王柏融打爆日球迷也道歉

MLB／回顧大谷翔平本季表現！蟬聯美聯單月最有價值球員創紀錄

▲洛杉磯天使隊大谷翔平連續兩個月獲單月MVP寫下日本球員紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯天使隊大谷翔平連續兩個月獲單月MVP寫下日本球員紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，因右手肘韌帶撕裂確定本季不再上場投球，不過他今年的表仍十分亮眼，也是美國聯盟MVP的大熱門，《NOWnews今日新聞》特別為讀者整理本季大谷的投打數據。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了備戰2023WBC世界棒球經典賽，大谷翔平開季就火力全開，在開幕戰中先發主投6局狂飆10K，可惜天使牛棚放火讓大谷無緣奪下勝投，不過從這場比賽就看得出大谷已經進入最佳狀態，而在打擊方面則是3打數敲出1支安打，打擊率0.333。

進入4月份，大谷翔平延續開幕戰的好狀態，在投球方面整個月都無吞下敗績，投28局僅被敲9支安打，繳出4勝0敗 防禦率2.25外加36K的超猛數據，在打擊部分也有106打數31安打7轟18打點，打擊率0.292的成績，可惜在競爭單月MVP上敗給藍鳥隊的Matt Chapman。

可能是受到經典賽提早開機影響，大谷在五月份進入撞牆期，投打表現都明顯下滑，雖然投出44K仍在水準之上，但整個月僅繳出1勝1敗 防禦率4.06的數據，打擊也只有25安打8轟20打點，打擊率0.243。

挺過5月份低潮，大谷翔平逐漸找回狀態，6月他的投球表現中規中矩，30.1局被打26支安打，2勝2敗防禦率3.26以及37次奪三振，但在打擊方面大谷有突飛猛進的進步，104打數中敲出41安打，外加15轟和29打點，打擊率狂飆至0.394，超狂表現也讓他獲得美聯單月MVP。

7月份大谷延續6月好手感，轟出9發全壘打和14分打點打擊率0.292，可惜投球表現不盡理想，僅有2勝2敗防禦率4.97，不過他的好表現也蟬聯美聯單月MVP，連續兩個月奪單月最有價值球員，寫下日本球員在大聯盟的新紀錄。

來到8月，大谷突然傳出受傷噩耗，但他在受傷之前打擊火力依然凶猛，73打數22安打5轟10打點，打擊率也突破三成，可惜在投球方面只投11.1局，繳出1勝0敗防禦率是完美的0，受傷之後大谷翔平確定本季不再登板投球，但若有持續上場打擊也很有機會再度奪下8月MVP。

MLB／大谷翔平因過度疲勞受傷　早有節目討論是否該讓他提前關機

MLB／大谷翔平被偷戳3下！紅人大物游擊手：想確認他是不是真人

MLB／大谷翔平右肘韌帶撕裂本季不再投球　黃忠義：不一定是壞事

MLB／大谷翔平驚傳手肘尺副韌帶撕裂！球評潘忠韋：可能影響合約

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀