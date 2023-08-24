特企／愛喝鮮奶你不可不知！剛上市「這瓶」就賣翻

喝鮮奶攝取鈣質、蛋白質是民眾再平凡不過的日常。不過近期卻有一款鮮乳一上市便掀起一波搶購熱潮，你有喝過了嗎？它的特別之處，在於不僅對於產出的鮮乳品質嚴格把關，更從鮮乳的源頭：「乳牛的飼養」開始嚴格要求。嚴選自紐西蘭原裝進口純淨乳源的它，也堅持獻給消費者最新鮮的美味。據消息，全台每週只有一萬瓶限量販售，不論是在超商或是量販通路，一上架總是立刻銷售一空，而這款讓鮮奶愛好者為之瘋狂的新品就是「NuZilk紐西蘭進口草飼鮮乳」！「真的好難買！」網友直喊，甚至直言是不是廠商又在搞飢餓行銷？「絕對不是！」為了滿足消費者，NuZilk已於8/21到港，更以最快時間補齊貨架上缺口，新鮮、限量直送的「NuZilk紐西蘭進口草飼鮮乳」即日起至各大通路就買的到囉！
你知道「好命牛」嗎？正如同我們期望給予孩子與家人最自然、健康的選擇，讓家人營養、好命。NuZilk堅信唯有先讓乳牛「好命」，才能產出好的牛奶。憑藉紐西蘭仙境般得天獨厚的環境條件，每隻乳牛一年中有350天以上都能隨心自由漫步在千坪草原，並依照國際動物福利標準，遠離不必要的抗生素與生長激素。在乳牛的飲食上，也採用96%以上高程度的草飼放養。NuZilk為的就是讓乳牛能夠順應天性，在最自由、自然的條件下成長茁壯，才能產出更比一般鮮乳更優質的草飼鮮乳。
而如此嚴格把關產出的鮮乳經過檢驗證實：草飼鮮乳營養密度比一般鮮乳高，除了鈣質、蛋白質，也具 CLA、 omega-3、胡蘿蔔素以及維生素 E等營養素。同樣是一瓶鮮乳，草飼鮮乳透過乳牛汲取自然營養，進化比一般鮮乳更高營養密度，難怪一上市就成為一瓶難求的爆款新品！
限量到港 即日起還有嚐鮮優惠
目前在全台7-ELEVEN以及家樂福(含家樂福量販店、家樂福超市、家樂福便利購、Mia C'bon)都有機會可以找到這瓶NuZilk紐西蘭進口草飼鮮乳。喝過的網友也表示喝起來口感香醇滑順，獨特的濃郁乳香就算是不喜歡單喝牛奶的朋友也很值得一試，加入咖啡或是做成奶茶也非常適合，能讓飲品的口感風味更加分！目前限定通路還有單件109元的嚐鮮優惠價(原價129元)。愛喝鮮奶的你絕對不容錯過，一定要手刀購入，品嚐來自「好命牛」極致營養、極品絲滑的鮮奶新標竿！