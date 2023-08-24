MLB／大谷翔平被偷戳3下！紅人大物游擊手：想確認他是不是真人
大谷翔平被偷襲了！美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平今（24）日在雙重賽第二場敲出長打，但其實是右外野的一壘安打，他靠腳程直接衝上二壘，大谷也跟紅人大物游擊手Elly De La Cruz相見歡，Elly De La Cruz甚至還偷偷戳了他三下，確認他是本人無誤，畫面相當逗趣。
記者吳政紘/綜合報導
Elly De La Cruz被認為是紅人隊未來希望，這兩場對天使，他都有好表現，首戰Elly De La Cruz開轟，敲出三壘安打，單場貢獻6分打點，紅人以9:4贏球。
第二場Elly De La Cruz也敲安打，並且紅人最終又以7：3獲勝，他在第二場卻有搞笑舉動，當大谷第三打席敲出右外野二壘安打後，他站上得點圈位置。
Elly De La Cruz走過去「戳三下」，確認大谷是否為「真人」，天使球評Mark Gubicza也配音，「你是真人嗎？」
Elly De La Cruz賽後說：「我走出去前跟麥克萊恩（Matt McLain）說，我要去確認一下，看他是不是真人？」結果大家都笑了。
大谷翔平就是這樣不可思議的球員，也是十分特別的存在，Elly De La Cruz也是紅人未來培養新星，還會有什麼互動？令人期待。