力拓後疫情國際商機！加工出口區管理處率廠商赴馬來西亞參展

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此次由副處長劉繼傳帶團，邀集區內10家廠商，參加8月24日至26日，在馬來西亞吉隆坡舉辦的2023馬來西亞台灣形象展，以展現科技產業園區在國際市場之產業實力與優勢，並與在地廠商媒合洽談。
楊伯耕說，此次拓銷團依據廠商企業型態與拓銷需求，鏈結馬來西亞在地公協會，包括在地具代表性且會員眾多的馬來西亞製造商聯合會(FMM)及馬來西亞機器廠商會總會(FOMFEIA)等，安排會員廠商與園區廠商進行一對一洽談，促成元皓能源與Promach Machinery SDN. BHD. 針對節能省碳相關事項進行合作，以及促成靖鎰企業及常珅機械與CNC Metal Machining SDN. BHD. 分別針對CNC之加工精進方案進行合作，期望透過此次的商機媒合會，持續與馬來西亞在地公協會建立實質業務合作平台，協助廠商通路佈建與商品經銷，並促成雙方產業間之長期交流。
楊伯耕指出，此次南向前進馬來西亞吉隆坡參展外，加工處亦依據區內廠商拓銷需求，協助介接當地馬來西亞台灣商會聯合總會、馬來西亞製造商聯合會(FMM)及馬來西亞機器廠商會總會(FOMFEIA)、馬來西亞福爾摩莎集團等單位，促成區內廠商與馬來西亞廠商面對面媒合洽談，找出潛在客戶，拓展大馬市場業務，搶先掌握新商機。