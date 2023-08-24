藍前發言人籲公幼免費 綠委諷：莫忘免費送你Gogoro
前國民黨中央黨部發言人林家興等藍營4名台中市立委參選人，今一同呼籲教育部提高私幼補助，未來就讀公幼、準公幼及非營利幼兒園一律免費。台中市立委莊競程指出，民進黨學前教育預算超過600億元，是過去馬政府時代8倍，參選人一方面胡亂指控執政黨大灑幣，另方面隨意畫大餅喊「什麼都免費」，並不負責任，莫忘基隆市「免費送你gogoro」的跳票前例就在眼前。
記者顏幸如／台中報導
台中市近20家幼教業者今（24）日在國民黨台中市年輕世代立委參選人羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、林家興等人陪同下，於市議會舉行「支持幼兒園不分公私立，全面同步調整師生比1:12」記者會，提出「為孩子」、「爭補助」、「拚未來」、「顧老師」4大訴求，力拚未來就讀公幼、準公幼及非營利幼兒園一律免費。
羅廷瑋、黃健豪為現任台中市議員，兩人都是年輕爸爸，未婚的林家興、廖偉翔則是國民黨前、現任發言人。綠營奶爸立委莊競程主動為政策辯護，他指出民進黨自2016年執政後，積極面對少子女化趨勢，提出許多政策補貼減輕家長負擔，其中「學前教育」的部份超過600億元，創下歷史新高，是過去馬政府時代的8倍。
莊競程說，學齡前特別扣除額從每位孩童2萬5000元提高到12萬元；育嬰留職停薪津貼也從6成薪提高至8成，且夫妻可同時請領，在在顯示政府對減輕家長生養兒女負擔的重視。至於擴大公托及準公托的量能、降低師生比、補貼私幼幼保員薪資，都是目前政府積極推動的方向，歡迎國民黨一起加入關心的行列。
莊競程強調，推動相關政策需要考量財政穩定，國民黨無視政府已在推動相關補貼、津貼的事實。一方面胡亂指控執政黨大灑幣，另方面隨意畫大餅加碼喊出「什麼都免費」，這樣的選舉口號並未負責任，別忘了基隆市「免費送你gogoro」跳票的前例就在眼前。幼教政策需要中央地方一起努力，「全面免費」的方向如果可行，建議幾位倡議的市議員可以積極監督市府，先從台中市做起，不需等到選舉才來喊口號！