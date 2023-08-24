MLB／大谷翔平因過度疲勞受傷　早有節目討論是否該讓他提前關機

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通常來說，為了收視率和增加節目內容的可看性，這種類似的脫口秀都是讓評論員採取一正一反的見解，透過辯論的方式給予觀眾不同角度的看法，也比較有趣味性。
不過在這次的節目中，Dempster和Millar兩人的意見一致，都認為既然大谷翔平有意願投，那麼就應該繼續讓他投下去，這不僅僅是出於對買票進場球迷的尊重，同時也是對於棒球比賽和一個球季的一種態度。
Dempster強調，天使隊的戰績還沒有到徹底絕望，儘管機率不高，但還是要全力去爭取，這才是運動員和職業球隊該有的基本態度。當然他也認為繼續投下去的風險可能很高，但也提到運動員應該要盡到本份，而不僅僅是為下一份合約做考量。
而Millar則更為直接，他不認為大谷翔平需要被區別對待，「如果他認為手臂沒問題就應該上場投球，我不在乎是不是只剩35場比賽了，球迷進場就是來看他投球的。」他表示大谷身為二刀流球員有可能受傷，但其他大聯盟球員也同樣承擔受傷風險，因此只要前者認為他可以打，當然就要讓他盡情去享受比賽。
只是沒想到今天大谷翔平就遭遇了右手肘韌帶撕裂的情況，天使總教練Phil Nevin明確表示是大谷自己表示想要上場的。
兩位評論員的說法確實不是沒有他們的理由，但大谷身體過度疲勞也是事實、也早有跡象，有時候面對這種事情確實十分兩難，球團必須做出且承擔選擇的後果。