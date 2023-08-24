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MLB／大谷翔平因過度疲勞受傷　早有節目討論是否該讓他提前關機

▲MLB美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊球星大谷翔平今（24）日賽後被發現右手肘韌帶撕裂的消息，此前界有節目針對此事進行過討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊球星大谷翔平今（24）日賽後被發現右手肘韌帶撕裂的消息，此前界有節目針對此事進行過討論。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

MLB美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊球星大谷翔平今（24）日賽後被發現右手肘韌帶撕裂的消息，疑似是因為過度疲勞所致。事實上MLB Network的節目《Intentional Talk》近期才剛針對「投手大谷是否該提前關機」的話題進行討論，結果今天就傳出傷情，讓人感到遺憾。

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天使隊近期戰績低迷，上一場儘管Mike Trout歸隊聯手大谷翔平，也無法幫助球隊取勝。因此在最近的《Intentional Talk》節目上，Kevin Millar和Ryan Dempster兩位前大聯盟選手，也針對球隊是否該讓大谷休息一事，分享了自己的見解。

通常來說，為了收視率和增加節目內容的可看性，這種類似的脫口秀都是讓評論員採取一正一反的見解，透過辯論的方式給予觀眾不同角度的看法，也比較有趣味性。

不過在這次的節目中，Dempster和Millar兩人的意見一致，都認為既然大谷翔平有意願投，那麼就應該繼續讓他投下去，這不僅僅是出於對買票進場球迷的尊重，同時也是對於棒球比賽和一個球季的一種態度。

Dempster強調，天使隊的戰績還沒有到徹底絕望，儘管機率不高，但還是要全力去爭取，這才是運動員和職業球隊該有的基本態度。當然他也認為繼續投下去的風險可能很高，但也提到運動員應該要盡到本份，而不僅僅是為下一份合約做考量。

而Millar則更為直接，他不認為大谷翔平需要被區別對待，「如果他認為手臂沒問題就應該上場投球，我不在乎是不是只剩35場比賽了，球迷進場就是來看他投球的。」他表示大谷身為二刀流球員有可能受傷，但其他大聯盟球員也同樣承擔受傷風險，因此只要前者認為他可以打，當然就要讓他盡情去享受比賽。

只是沒想到今天大谷翔平就遭遇了右手肘韌帶撕裂的情況，天使總教練Phil Nevin明確表示是大谷自己表示想要上場的。

兩位評論員的說法確實不是沒有他們的理由，但大谷身體過度疲勞也是事實、也早有跡象，有時候面對這種事情確實十分兩難，球團必須做出且承擔選擇的後果。

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