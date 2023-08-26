獨／黃少谷變身斜槓達人！開計程車、組團購　省錢4招免費喝咖啡

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會走上開計程車也是因緣際會，疫情間娛樂事業無法運作，頓失收入來源的黃少谷，轉行到通訊行上班，為了要兼顧拍戲、照顧家庭，偶爾幫忙接送小孩，朝九晚五的上班時間缺乏彈性，所以他花了3、4個月時間考到職業小客車駕照、取得計程車執業登記證，展開擔任小黃司機的第二人生。
擁有家庭之後，他將戲劇、綜藝等娛樂圈酬勞全數交給老婆打理，自己利用工作之餘，偶爾開計程車的收入當成額外補貼，先給老婆1萬元，再支付家裡的水費、電費、教育費用，剩下的才留給自己，幾乎全額收入都付出給家庭，自己省吃儉用不買吉他，加上收入都給老婆，也可避免大量開銷。
黃少谷分析，一天跑8個多小時計程車約賺到3000元，相較之下，綜藝通告時間短，費用高一些，戲劇酬勞則因日期、集數不同，所以按照重要性安排，先把綜藝、戲劇通告時間定下來，再來是照顧家人、接送孩子時間，行有餘力獲得老婆同意，才去開計程車賺外快，這份斜槓的兼職工作優點是比較有彈性，機動性強，不過要注意交通規則，小心超速、闖紅燈罰款，免得得不償失。
成家立業的他為了節省開銷，學會精打細算，向《NOWnews今日新聞》分享4個消費小祕訣，首先，是盡量在網路上購物，可以貨比三家不吃虧，遇到網站優惠商品就可以大量囤貨，像是小朋友必備的尿布，一次就入手8箱。第二，就是利用聯名卡優惠，像是開計程車需要加油，就用中油聯名卡，可以利用現金回饋折抵費用，每次可以省下數十元。
更聰明地是，他利用信用卡結合Line Pay消費回饋的福利，累積不少點數，可以免費兌換超商咖啡或麥當勞，他自行攜帶環保杯，還能賺到5元，這樣積少成多，都能節省開銷。第四則是蝦皮分潤計劃，可以分享覺得不錯的商品，也能產生些許回饋，只要注意這些生活中的小細節，就能創造生活裡的被動收入。
因為開計程車受到矚目，黃少谷認真生活、照顧家庭的特色，受到網友好評，戲約因此增加，甚至開了個人小型演出，再度燃起音樂之夢，欲繼續創作之路，決定要寫一首送給媽媽的新歌，最近和老婆林采薇成立YouTube頻道「薇糖少冰」，最近幾個也開始接業配或經營團購活動，會開立社團每天推薦自己覺得不錯的商品，若有網友喜歡，再跟廠商一起叫貨，利用工作、育兒的閒暇時間包貨、出貨，這也是增加收入的一種新方式，希望網友多多支持奶爸運轉手的斜槓人生。
從藝人轉型成上班族，心理難免需要調適，尤其是準備迎接二寶誕生，得先賣力存錢，成為支撐家庭的頂梁柱。他笑說：「放下身段，像個男人吧！我對這件事已經駕輕就熟。」人生不怕從零開始，當職業司機開計程車，銷售產品賣蝦餅、牛排、地瓜球，都是一種新的學習，要努力適應新的行銷模式，才能把流量變成現金。
財經專家盧燕俐則表示，團購是一個紅海市場，因為商機大競爭激烈，尤其以食品、美容保養品機多，當每個人都覺得好賺的時候，賣家就要製造出產品的競爭力，比方說價格優勢、售後服務是否比其他人好，更要注意兩個問題。第一是法規，像是許多團媽在賣益生菌等保健食品，當買家詢問是否有改善過敏的功能，賣家就要謹慎以對，不要使用衛福部規範的療效用字，避免涉及醫療法規問題。第二，一旦團購營業金額龐大，超過國稅局規定的範圍內，就會面臨被追繳不同額度繳納稅率的金額，這也是團爸團媽必須注意的事項。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。