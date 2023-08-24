▲ GLC Coupé 接棒抵台，基礎款直逼三百萬門檻！

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如想更突顯個人品味，魅惑感十足的夜色套件傳遞「深沈，卻毫不低調」的設計風格。周圍燈光烘托出此套件的眾多亮點，包括：亮黑色前後保險桿下緣、亮黑色水箱護罩外框及橫柵底部飾條、亮黑色車外後視鏡罩、B 柱以後側窗及後擋玻璃暗色處理、亮黑色側窗框及腰線飾條，勢必在眾人黑色眼瞳中迸發出絢麗光彩。
什麼讓你每天都保有熱情活力，躍躍欲試坐進全新 GLC Coupé？答案是：頂級舒適。無論選擇 ARTICO 舒適型座椅或 ARTICO/MICROCUT 跑車型座椅，皆出自 Mercedes-Benz 工匠們所挑選的頂級皮革，細膩縫製而成，親膚質感不在話下；搭配電動雙前座附記憶功能，以四向腰靠調整功能切合最舒服的人體工學乘坐角度；全身放鬆倚靠在整合式頭枕，多達 64 色的環景式內裝照明也同步煥然駕馭心情，最讓人興奮的是，全新 GLC Coupé 搭載 Burmester® 環場音響系統，提供 15 具高傳真喇叭與總輸出高達 710 瓦的 DSP 擴大器，讓疾行的每一刻都伴隨著澎派樂曲。
全新 GLC Coupé 導入「Zero Layer 零層級觸控介面」，彷彿未來曲線的智慧駕駛艙，就要駕駛者化身科幻電影中的星際艦長，透過 11.9 吋高解析度觸控螢幕，用直覺化操作號令行駛、操控、視聽娛樂、網路連線功能，甚至可透過「Hey，賓士！」喚醒語音助理完成指令。聰明便利的不僅如此，內建導航功能更導入 Google POI，同步提供評價、營業時間與照片資訊，在 MBUX 擴增實境導航功能中，還新增了交通標誌、換道建議、門牌號碼等，大幅提升都會區域的導航便利性。握感紮實的新世代方向盤，可透過電容式感應按鈕操控12.3 吋的螢幕數位儀表，切換符合個人使用風格的主題儀表畫面，樹立起同級產品中無可匹敵的奢華座艙。
全新 GLC Coupé 升級後的動力系統為 Mercedes-Benz 直列四缸 M254 渦輪引擎，搭載第二代 ISG 48V 高效輕油電系統，得以爆發最大 258匹馬力，與最大 400 Nm 扭力，在任一地形皆能展現從容動力。在陡坡與山路上，4MATIC 全時四輪驅動系統則提供可靠的動力輸出與出色的操控表現； 若選配AIRMATIC 氣壓懸吊系統，除了主動調整車輛的動態反應並同步提高乘坐平穩性，更具備可變阻尼懸吊系統功能，每個車輪的阻尼係數根據駕駛情況獨立調整，還能順應你的駕馭風格，設定更為舒適或跑車化模式；懸吊高度也能進一步隨路況，採升高 15 mm 增加與地距離；或高速行駛自動降低 15 mm，有助於降低風阻、提升操控穩定性。
強大迴轉能力，也宣示了全新 GLC Coupé 的風格。憑藉電子機械式後軸轉向系統，以中、低速域提供最大 4.5 度轉向角度、縮短 90 公分的迴轉直徑，實現更靈巧、更優雅，更讓人著迷的 C 型迴轉美技！
全新 GLC Coupé 造就頂級行車舒適感卻始終如一，是怎麼辦到的？這歸功於Mercedes-Benz 所研發的三項輔助科技，配備「智能停車輔助套件含 360° 環景攝影」、「越野駕駛模式介面」以及「地表偵視功能」在道路狹窄處大幅減輕視覺負擔，也讓前方越野地形一覽無遺，把所有心力放在陪伴家人與探索外在世界。 多光束智慧型 LED 頭燈及其搭載ULTRA RANGE 超長距遠光燈、抬頭顯示器、與進階自動調適遠燈輔助列為「專屬豪華 PLUS 配備套件」的進階選配，更是現今車壇最先進的照明科技之一：不僅多達 84 顆獨立照明元件，更以每秒一百次的感光調整頻率，自動偵測天候、前方路況、路徑曲線，調整出最清晰適宜的照明視野，尤其能消弭對向車輛與行人的眩目現象，保障一切用路人的視線安全。標準配置的新世代智慧駕駛輔助系統，搭載齊全的主被動安全輔助科技，並優化部分輔助功能，包含車道維持輔助改以方向盤轉動修正行駛路徑，方向盤握環升級為電容式觸碰感應，可以觸摸方式喚醒方向盤手持偵測；駕駛儀表更同時提供車道虛擬化輔助顯示模式，不僅提供更人性化的智慧駕駛體驗，亦大大提升安全及行車舒適性。
不只帶給你舒適的旅程，更為你實現美好的移動生活，作為 Mercedes-Benz 數位品牌，「Mercedes me」致力將豪華數位體驗延伸至生活各個面向，僅需申請一組 Mercedes me 帳號，即可解鎖賓士全方位數位體驗。待「Mercedes me connect」APP與車輛配對後，車主即可透過 OTA 線上更新，隨時更新最新系統資訊，更可以透過 Mercedes me Store 數位增訂擴充功能，解鎖或延長專屬的服務內容；而台灣賓士自主開發的「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP，則為會員提供專屬的尊榮服務及禮遇。