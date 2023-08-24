被稱台獨金孫、賴功德、賴神　賴清德都不愛要網友叫他這2字

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對於被稱「台獨金孫」，賴清德說，從台灣民主運動來看，大家都是出身基層，沒有人有條件成為「金孫」，每一個人都是番薯兒；至於被稱「賴神」，他說，這是溢美之詞，他只不過是一個平凡人，但有些朋友會這樣叫他，他都會和對方說不要這樣叫，每一次聽到這個說法，會把它當成德語的「傾聽」，英文則是「listen」，好像在勉勵他要傾聽人民的心聲。
「賴功德」稱呼上，賴清德直呼，這是陰錯陽差，當時他當院長，參加衛福部活動時所講的話被曲解，因當時長照服務員薪水很低、不到3萬塊錢，工作很辛苦，在社會地位也沒有得到尊重，因此稱未來要增加薪水到3萬元以上，並讓社會肯定長照員，而長照員是服務年紀大的身心障礙者，等同做功德一樣，卻被某報紙記者寫成「不顧長照員的薪水低，硬要人家做工作」。
賴清德提到，如今長照員薪水已大幅提高到每個月4萬元以上，若是機構式的長照服務員，也約有32000塊錢以上，「馬前總統任內才700多個長照據點，現在增至12萬多個，長照員也從2萬多人增至9萬多人，我很關心長照服務員的薪水，跟他們社會的認同度，很可惜在那一場講話裡面，被斷章取義」。
至於希望網友怎麼叫？賴清德說，他的朋友都叫他「清德」，媽媽、長輩則叫他「得仔」，「以後大家叫我清德就好，不用叫那些名字」。