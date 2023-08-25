15-11 Design推出以987 Cayman S底盤開發之複刻Porsche 914 recreation

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15-11 Design在2921年首次複刻了914 Restomod，廣受好評，15-11 Desig將914的Targa車頂結構與987 Cayman S底盤相結合，搭載3.8升水平對臥引擎，在經過換裝緞造活塞與Life Racing ECU 和電源管理系統升級後，可提供380-400BHP，讓其整體性能，是原本914的三倍。並搭配了六速手排變速系統，懸吊也換上了拉利賽車上可以見到的Reiger可調式避震系統。煞車系也升級了Brembo 四活塞卡鉗搭配打孔通風碟盤，車內的踏板也換上AP Racing的可調式賽車踏板組，還配有符合FIA標準的氣囊。其他升級部分，則是有訂製的線傳油門系統，訂製的不銹鋼排氣系統、18吋Fuchs輪圈搭配米其林Pilot Sport 2跑胎。
為了讓914的車身可以與Cayman底盤相結合，15-11也進行了全面的改造，懸吊接點皆經過重新設計，車體，以及底盤也增加了以T45鋼管結構強化。
車頂採用了訂製的碳纖維部品，車體寬度也又所增加，增加霸氣，引擎蓋與保險桿也予以重新設計，以利增加冷卻效應，另還增加了鴨尾擾流翼。頭燈也換上了新設計的LED燈組。
座艙則維持保時捷的高檔精緻，大量使用訂製皮革包覆，並配有Recaro座椅，重新設地的座艙，還增加了腿部空間。
本次亮相的複刻914是15-11 Design接下了訂製訂單而打造，所以15-11 Design也都開放受訂，為對於914有興趣的朋友，訂製造車。