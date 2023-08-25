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中華職棒／豪勁被球迷嗆滾出台灣婊X　老婆不忍了：職棒醜陋一面

▲樂天桃猿洋投豪勁救援失敗承擔敗投，賽後遭球迷網路霸凌用不雅字眼怒罵。（圖／記者葉政勳攝）
▲樂天桃猿洋投豪勁救援失敗承擔敗投，賽後遭球迷網路霸凌用不雅字眼怒罵。（圖／記者葉政勳攝）

運動中心/綜合報導

中華職棒統一獅隊8月24日對陣樂天桃猿上演絕地大反攻，在9局下狂攻6分，靠著林益全敲出再見安打，最終以12:11逆轉擊敗樂天，桃猿終結者豪勁因救援失敗承擔敗投。然而，卻有球迷在社群媒體Instagram上私訊豪勁妻子Tasha Hagens，要求豪勁「滾出台灣」，甚至使用「婊X」不雅的字眼，引起網友不滿，建議樂天球團、豪勁提告。

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比賽結束不久後，一名球迷發送了一條訊息，寫道：「Tell your husband to get out of Taiwan bitch（叫你老公趕快滾出台灣，婊子）。」

▲樂天桃猿終結者豪勁被球迷嗆「滾出台灣、婊X」，老婆不忍了怒揭職棒醜陋一面。（圖翻攝自＠tashahagens IG）
▲樂天桃猿終結者豪勁被球迷嗆「滾出台灣、婊X」，老婆不忍了怒揭職棒醜陋一面。（圖翻攝自＠ tashahagens IG）
對於球迷使用不雅字眼謾罵，豪勁老婆不忍了，直接PO文回應，她表示：「這就是職棒醜陋的一面。今晚的比賽對我們不利，而且有些事情完全不在豪勁的掌控範圍內，但這就是棒球。我收到這條訊息後感到非常噁心，這絕對是無法接受的。」

這起網路霸凌攻擊行為，引起網友一陣熱議，並強烈建議一定要提告，而許多網友也對這位不理性球迷的發言感到憤怒，「丟台灣人的臉丟成這樣」、「輸球出征人家老婆真的扯」、「噴人家家人真的有夠低級，到底跟家人有什麼關係？」、「樂天直接提告，不能縱容粗鄙言語污辱球員及其家人」。

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