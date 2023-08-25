名家論壇》韋安／侯友宜「兩岸和平路徑」搶佔2024絕對優勢？

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賴清德參選總統後，一改綠營舊有的「抗中保台」，以「和平保台」爭取中間選民。柯文哲說，只要選他當總統，「兩岸戰爭風險會降低」。郭台銘提出《金門和平宣言》，要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和中國重新展開談判。把金門做為兩岸新的常設談判地點。
侯友宜的兩岸關係主張，比起他人更受國人關注。今年年初時，侯民意支持度還在一馬當先時，最被看好時，卻引發外界的憂心。因為不僅其它陣營，連藍營內部都有嚴重的「疑侯論」。擔心這位警察出身政治人物，缺乏國政之首重，處理兩岸關係的經驗、專業學識和能力。不過，侯在這個課題上，不僅完全過關，而且還有出人意外的表現。
侯友宜循序漸進地，花了4個月時間，分階段性地來提出相關系統性論述。228時先推出「三平三安」的目標願景，「社會公平、兩岸和平、國家泰平」，「人民安心、社會安定、國家安全」。凸顯「和平」，才是人民、社會、國家的核心利益，也是2024的關鍵議題。
5月中旬，在新北市議會總質詢中，侯又以「杯水論」，中華民國和台灣密不可分，就像杯子和水。前者是「國」，後者是「家」。以此來比喻，捍衛中華民國，反對台獨，才能維持現狀，讓「家、國」都永續平安。並主張要和對岸交流對話，才能避免「杯破水覆」。
到7月3日，侯友宜以國民黨總統參選人身份，接受趙少康專訪，才完整陳述自己的兩岸關係主張，「接受符合中華民國憲法的九二共識，反對台獨，反對一國兩制」。
第二天8月4日，大陸國台辦發言人陳斌華回應，強調九二共識是兩岸關係和平發展的政治基礎，是維護台海和平穩定的「定海神針」，大陸願與國民黨等政黨，在九二共識基礎上「保持良性互動」。
侯謹慎和周延地，先把處理兩岸關係追求目的，及核心內涵公諸於世。既是測試民意反應可修正調整，同時也在說服人民和取得信任。最後侯提出的完整，創新且實用的兩岸關係方針論述。並滿足3個條件：一、符合國民黨黨綱黨章，二、可被多數台灣人民信任和接受，三、北京當局立即給予正面回應。
換言之，侯的兩岸關係方針和處理兩岸問題能力，具有「可信任、可預測、可期待」。讓人民「可信任」侯會堅定地捍衛國家和保護百姓，「可預測」他的政策能重啟兩岸交流對話，並「可期待」侯若當選，「和平」將能伴隨而來。
再來看其他人，有關兩岸關係的政策、論述和方向。
賴清德延續蔡英文總統的「四個堅持」路線。堅持：自由民主；兩岸主權互不隸屬；反吞併（被統一）；台灣人民決定台灣未來。賴並補充了「四大支柱」，來捍衛蔡的「四大堅持」總路線：強化國防威懾力；提升經濟安全；與民主國家建立伙伴關係；維持務實及一致性的兩岸政策，在基於互利、尊嚴，且沒有先決條件下，與對岸展開對話。賴清德兩岸政策方針，就是「原汁原味」，維持與當前完全一模一樣的兩岸現狀。
柯文哲認為，兩岸要交流才有善意。並以當市長時，頂住壓力堅持不中斷地舉辦台北、上海的城市交流。以此當成對兩岸問題「很有經驗」的能力證明。同時，柯不懼抹紅，始終認同「兩岸一家親」理念，以及倡議「五個互相」，「彼此，互相認識，互相了解，互相尊重。互相合作，互相諒解。」
柯自認非常了解對岸政治文化（毛學專家），是所有參選人當中，唯一有兩岸交流實務經驗，因而自誇最能處理和解決兩岸問題。不過實際上，柯與對岸過去的交流互動，頂多只能算「交朋友」，增進善意。還到不了正規嚴肅地「談事情」，解決具體問題的層次。柯是掌握兩岸往來的一些局部「眉角」，卻無法拿捏一些核心要領。
對岸視九二共識為兩岸關係「定海神針」，柯卻把「朋友」心目中的「神針」，與「大便」相提並論。在柯四月訪美，出席美智庫演講，他建議中共不要堅持九二共識。因為，「九二共識在台灣已經污名化，這香的大便、漂亮的大便 ，問題是它還是大便啊。」實在令人訝異，是不小心的口急失言？還是精心思考設計，再講深奧的大道理。而且一方面，讓人感覺柯對重大議題過於輕浮。二方面不要「九二」可以，但柯並沒有提出嚴肅可行的替代方案。
從長期的觀察，和分析分析比較，只有侯友宜是目前唯一，擬定出完整「兩岸和平路徑」的總統候選人。而且，他的兩岸政策方針，可以沒有掛礙地開啟兩岸交流對話。若侯能當選，即刻便能推動台海安定，兩岸和平的相關具體工作。從而讓台灣擺脫「世界最危險地方」的盛名，讓人民遠離兵兇戰危的陰影，都在「可期待」之中。
這也使侯友宜，在兩岸關係、台海和平議題上，佔據絕對優勢地位。無論與其他在野力量競爭，或是最後關頭，與賴清德對決，也會讓侯友宜掌握「創造和平」的話語權，成為不分顏色，對和平極度渴望的選民，最佳的選擇。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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