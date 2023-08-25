郭台銘遲遲未宣布要選！黃暐瀚：都在錢上打轉「越等越沒存在感」

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黃暐瀚提到，遲遲不肯宣布要選，郭台銘的招數非典「身為外人我也看不太懂」，他說，最好的宣布參選時機，其實是半年前寫「朽木為官、禽獸食祿」文章的時候，那時宣布要選，人氣高、底氣足；第二個好時機，則是侯友宜深陷「老三危機」的那一個月。
黃暐瀚指出，517國民黨徵召侯友宜的時候，如果郭台銘公開祝福侯友宜勝選，但強調政黨輪替大於個人利益，未來非綠在野泛藍，需要整合一組，讓「最強者」出線，那麼當侯友宜民調落後給柯文哲的時候，郭台銘就該順勢宣佈參選，救中華民國。
拖到現在，823也過了，罐頭音效也放了，還在等九三軍人節，等九一三領表，等連署，等十一月登記，越等越沒存在感。黃暐瀚說「顯然郭台銘對政治，依舊不熟。」另外，就是郭董不懂，怎麼感動人心。
黃暐瀚更舉三個例子表示，822到金門，郭台銘丟出兩千萬美金（台幣六億四）說要成立兩岸和平倡議基金會，媒體大幅報導，郭董出手大方。但其實真正可以感動人的，卻是當天他要北京當局「正視中華民國存在的事實」，郭董不懂突出這塊，花大錢，卻偏離的真正的重點。
第二，基進黨金門嗆聲郭董賣台，眼看現場滿滿記者，郭董除了在台前微笑，其實他可以走向抗議者，向她保證：「我愛台灣，不會出賣中華民國」。這麼做，會讓新聞重點變成「郭董勇於面對抗議」，而不是「郭董被嗆賣台」。
第三、同一場演講中，郭董還對北京喊話：「台灣人民絕對不會主動挑起戰爭，也絕不會、不可能怯戰。如果台海兩岸真有戰爭的必要，台灣人勢必仿效823砲戰先賢的精神，團結合作，同仇敵愾，非到致勝那天，絕不罷休」。
黃暐瀚說，要北京「正視中華民國的存在」、「不引戰、不懼戰、如果打戰、全力抗戰」，這些論述都可以幫郭董大大加分，但媒體報導的重點，卻是「花六億」，卻是「我選總統不花別人一毛錢」。
黃暐瀚最後直言，如果郭台銘的主軸，都在錢上面打轉，錢再多，感動不了人心，又有何用？更問一句「郭董，真的準備好了嗎？」