MLB／大谷翔平184億史上最大合約恐泡湯 新合約可能改這樣簽
美國職業棒球大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，在24日被診斷出右手肘尺測副韌帶撕裂傷，確定本季不會再以投手身分登場。目前大谷尚未決定是否進行手術治療，但若動刀至少2026年才能復出，對於即將投入自由市場的他來說，身價恐怕遭受極大的影響，至少6億美元（約台幣184億元）史上最大合約恐也跟著泡湯。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平投入自由市場勢必引發一場搶人大戰，但大谷的受傷無疑讓各隊出現疑慮，《ESPN》記者Buster Olney認為，大谷的傷勢將使豪門道奇產生疑慮；他進一步指出，道奇近年來在自由市場投資球員較為謹慎，尤其營運總裁Andrew Friedman會避免高風險的投資，加上大谷現在手肘的不確定性，更讓他們會多加審慎考慮。
大谷本季出色的表現，有望贏得生涯第二座美聯MVP，原本外界估計他投身自由市場後，將收穫一張長達10年以上、總額高達6億美元的史詩級合約，但從大谷的現況來看，Buster Olney悲觀看待，若大谷只剩下一刀流，恐怕連5億美元都不容易。
由於大谷翔平的狀況，業界人士認為，未來大谷的新合約結構可能會以他的打擊作為根據，同時設下額外的激勵條款，以補償他作為投手的價值。